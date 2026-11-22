В Індонезії внаслідок масштабної пожежі на кондитерській фабриці загинули щонайменше 3 людини, ще 36 працівників вважаються зниклими безвісти. Рятувальники продовжують обстежувати зруйновану вогнем будівлю, де можуть перебувати люди. Щонайменше 4 особи дістали травми. Про це повідомляють Reuters та індонезійське видання Detik, пише УНН.

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Пожежа спалахнула 21 листопада приблизно о 17:00 за місцевим часом на підприємстві PT Fonusa Agung Mulia у промисловій зоні Чіканде провінції Бантен.

За попередніми даними місцевих служб, у будівлі перебували 59 працівників. Спочатку влада повідомляла про 16 врятованих та 43 людей, місцеперебування яких залишалося невідомим.

Згодом рятувальники виявили тіла 3 загиблих. За оновленими даними Reuters, 15 людей вижили, зокрема 4 постраждалих доправили до медичних закладів.

Рятувальники продовжують пошуки зниклих працівників

Унаслідок пожежі одна з будівель фабрики практично повністю вигоріла. Навіть після локалізації вогню на території підприємства залишалися осередки тління та сильне задимлення.

Пошукові групи обстежують пошкоджені приміщення, де, за їхніми припущеннями, можуть перебувати зниклі працівники.

Біля підприємства зібралися родичі співробітників, які очікують інформації про долю своїх близьких.

На місці працюють рятувальники, пожежники та правоохоронці.

Причину займання поки не встановили. Влада продовжує уточнювати кількість постраждалих і зниклих безвісти.

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