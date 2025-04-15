$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25714 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 154830 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 135349 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138213 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 134087 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134212 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196161 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77538 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164616 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116881 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 45524 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 58134 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 63394 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 54045 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 35099 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 14767 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 24694 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 54304 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 63635 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 154858 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 7522 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13073 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15001 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110657 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112223 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Індонезія

Новини по темi

Європейський Союз зосередиться на глобальній торгівлі за межами США

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагне розширити бізнес з іншими країнами через тарифи США. Також створюється робоча група для моніторингу демпінгу на ринках ЄС.

Економіка • 7 квітня, 15:22 • 13520 перегляди

Гонконг попереджає: мита США загрожують глобальній економіці

Пол Чан заявив, що мита Трампа обвалили фондовий ринок США. Гонконг не вводитиме контрзаходи, але виступає проти дій США, зберігаючи вільну та відкриту економіку.

Економіка • 6 квітня, 10:22 • 15250 перегляди

Нові мита Трампа вдарять по ритейлерах одягу та кросівок: акції H&M, Nike та Adidas уже впали

Через нові мита Трампа на виробників одягу у В'єтнамі та Індонезії, ціни на Nike та Adidas можуть зрости. Акції Nike, Adidas і Puma різко впали після оголошення про мита.

Економіка • 4 квітня, 06:44 • 8946 перегляди

Літак з 200 пасажирами розвернувся над Індійським океаном через пасажира: подробиці інциденту

Літак Jetstar, що летів з Балі до Мельбурна з 200 пасажирами, повернувся через неадекватного пасажира, який намагався відкрити двері. Порушника зняли з рейсу.

Новини Світу • 1 квітня, 12:35 • 8125 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.

Економіка • 31 березня, 10:29 • 743287 перегляди

Понад половина дорослих і третина дітей у світі матимуть надмірну вагу або ожиріння до 2050 року - дослідження

До 2050 року понад половина дорослих і третина дітей у світі матимуть надмірну вагу або ожиріння. Дослідження показує зростання кількості хворих на 121% серед молоді, що створює загрозу для систем охорони здоров'я.

Суспільство • 4 березня, 08:19 • 23170 перегляди

До кінця року в Туреччину надійде 1,3 мільярда кубометрів туркменського газу

До кінця року Туреччина отримає 1,3 млрд кубометрів туркменського газу через Іран. Це перше за 20 років постачання газу трубопроводом з країни, з якою Туреччина не має спільного кордону.

Новини Світу • 13 лютого, 01:55 • 29127 перегляди

Повені та зсуви в Індонезії забрали життя 21 людини

Внаслідок повеней та зсувів у провінції Центральна Ява загинула 21 людина, 13 поранені та 300 евакуйовані. Стихія зруйнувала 25 будинків, греблю та три мости, рятувальники шукають п'ятьох зниклих.

Новини Світу • 23 січня, 15:10 • 23263 перегляди

Нинішній феномен Ла-Нінья слабший, ніж очікувалося - кліматологи

У Тихому океані розпочався новий кліматичний феномен Ла-Нінья, який буде коротшим і слабшим за попередні. Явище може спричинити збільшення опадів у Південній Америці та посилити ураганну активність в Атлантиці.

Новини Світу • 20 січня, 11:58 • 53351 перегляди

Китай скоротив закупівлі російського вугілля у 2024 році

Китай скоротив імпорт російського вугілля на 7% у 2024 році, збільшивши закупівлі в Австралії на 59%. Загальний імпорт вугілля до Китаю досяг рекордних 547,2 млн тонн, що становить 41% світового обсягу.

Економіка • 20 січня, 11:32 • 32796 перегляди

Нігерія приєдналася до БРІКС як країна-партнер

Бразилія оголосила про прийняття Нігерії як нового партнера в БРІКС. Шоста за населенням країна світу приєднається до багатонаціонального блоку разом з вісьмома іншими членами.

Новини Світу • 18 січня, 08:59 • 28880 перегляди

Відкриття Cherax pulverulentus: популярна акваріумна тварина виявилася невідомим науці видом раків

Чеські зоологи виявили новий вид раків Cherax pulverulentus, який 20 років жив в акваріумах по всьому світу. Тварина походить з Нової Гвінеї та має два різновиди забарвлення - фіолетовий та синій.

Новини Світу • 13 січня, 16:48 • 37564 перегляди

Індонезія не скасує заборону на iPhone 16 навіть за $1 млрд інвестицій від Apple

Індонезія відмовилась видати дозвіл на продаж iPhone 16, незважаючи на обіцянку Apple інвестувати $1 млрд у завод AirTag. Причина - невиконання вимоги про 40% місцевих компонентів у смартфонах.

Економіка • 8 січня, 13:02 • 25483 перегляди

Багато рейсів з Балі затримуються: чи пов'язано це зі спалахом вірусу у Китаї

Блогерки не можуть вилетіти з Балі через скасування рейсів. Причинами називають спалах вірусу в Китаї та можливе виверження вулкана, хоча аеропорт працює у штатному режимі.

Новини Світу • 6 січня, 17:29 • 29721 перегляди

Індонезія стала новим членом БРІКС

Уряд Бразилії оголосив про офіційне приєднання Індонезії до БРІКС як повноправного члена. Рішення було прийнято на основі консенсусу після президентських виборів в Індонезії.

Економіка • 6 січня, 17:20 • 37026 перегляди

Зеленський призначив представника України при міжнародних організаціях у Відні

Президент України призначив Юрія Вітренка постійним представником при міжнародних організаціях у Відні указом №881/2024. Це призначення є частиною масштабних дипломатичних перестановок в українських представництвах за кордоном.

Анонси • 26 грудня, 20:56 • 32774 перегляди

Сотні напрямків для України: Зеленський окреслив завдання дипломатів

Президент України визначив ключові завдання для дипломатів на наступний рік. Серед пріоритетів - робота щодо НАТО, санкції проти рф та досягнення справедливого миру до 2025 року.

Політика • 22 грудня, 12:33 • 23487 перегляди

Зеленський провів масштабні перестановки серед послів, у тому числі в Китаї та Угорщині: кого звільнив і призначив

Президент України звільнив послів у Руанді, Кенії, Словенії, Китаї, Індонезії, Японії та Литві. На їх місця призначено нових дипломатів, зокрема у Руанді, Філіппінах, Литві, Угорщині, Словенії та Конго.

Політика • 21 грудня, 10:39 • 18684 перегляди

Українські юніори стали чемпіонами світу зі змішаних єдиноборств GAMMA

Юніорська збірна України виборола перше місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств GAMMA в Індонезії. Спортсмени завоювали 17 золотих, 11 срібних та 11 бронзових медалей.

Спорт • 19 грудня, 02:44 • 15452 перегляди

Світове споживання вугілля встановить новий рекорд у 2024 році

МЕА прогнозує історичний максимум використання вугілля у 2024 році, незважаючи на кліматичні застереження. Китай залишається найбільшим споживачем, використовуючи 4,9 млрд тонн вугілля.

Економіка • 18 грудня, 15:23 • 19702 перегляди

"Люди з великою головою": дослідники виявили новий вид стародавньої людини

У Східній Азії виявлено новий вид стародавньої людини Juluren з мозком більшим, ніж у сучасного Homo sapiens. Скам'янілості, знайдені в Китаї, мають унікальні характеристики, що відрізняють їх від інших відомих гомінідів.

Новини Світу • 2 грудня, 12:24 • 113214 перегляди

Мільйонна афера: розкрито масштабну шахрайську схему із закупівлі військової форми

Заступника міністра оборони та екснардепа викрито у масштабній афері із закупівлі військової форми через турецьку компанію. Різниця у 10 мільйонів доларів між реальною та завищеною вартістю осіла в кишенях організаторів схеми.

Кримінал та НП • 28 листопада, 12:50 • 13951 перегляди

Вулканічний пейзаж з висоти: Ісландія у вогні через виверження

На півострові Рейк'янес в Ісландії сталося десяте виверження вулкана за три роки. Через загрозу лавових потоків евакуйовано курорт Блакитна лагуна та 4000 місцевих жителів.

Новини Світу • 22 листопада, 16:37 • 18650 перегляди

Індонезія зробила гучну заяву щодо територіальних претензій Китаю

Президент Індонезії Прабово Субіанто заявив про захист суверенітету країни у Південно-Китайському морі. Індонезія не визнає територіальних претензій Китаю, незважаючи на підписану морську угоду.

Новини Світу • 14 листопада, 03:04 • 19246 перегляди

Самотність майже на 80% пов'язана з ризиками депресивних симптомів - масштабне дослідження

Нове дослідження 100 000 осіб із семи країн виявило зв'язок між самотністю та депресією. Вплив самотності на депресію суттєво відрізняється в азійських та західних країнах, а куріння та алкоголь є важливими факторами ризику.

Здоров'я • 6 листопада, 10:50 • 20707 перегляди

Індонезія евакуює 16 тис. людей після виверження вулкану Левотобі

Влада Індонезії евакуює 16 000 жителів через виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі. Внаслідок стихії загинуло 9 людей, поранено 63, пошкоджено понад 2300 будинків.

Новини Світу • 5 листопада, 08:36 • 16502 перегляди

Індонезія та рф почали перші спільні військово-морські навчання

П'ятиденні військово-морські навчання між Індонезією та рф стартували на базі Сурабая та в Яванському морі. росія направила три корвети, танкер і буксир для участі у спільних маневрах.

Новини Світу • 4 листопада, 09:31 • 18964 перегляди

Виверження вулкана в Індонезії забрало життя 6 людей і зачепило монастир

Шестеро людей загинули внаслідок виверження вулкану Лівотобі Лакі-Лакі на острові Флорес в Індонезії. Вулкан викинув попіл на висоту 2 км, пошкодивши села та змусивши евакуювати 10 000 місцевих жителів.

Новини Світу • 4 листопада, 07:08 • 17219 перегляди

У Індонезії вирішили заблокувати Google Pixel незабаром після заборони iPhone 16

Уряд Індонезії заборонив продаж смартфонів Google Pixel через невідповідність вимогам локалізації. Згідно з правилами, 40% компонентів для телефонів мають бути місцевого виробництва.

Новини Світу • 1 листопада, 17:11 • 23603 перегляди

Смертельна пожежа на олійній фабриці в Джакарті: є загиблі

На фабриці з виробництва рослинної олії в Джакарті сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинула одна людина. 20 пожежних машин боролися з вогнем, який швидко охопив будівлю.

Новини Світу • 1 листопада, 04:52 • 19575 перегляди