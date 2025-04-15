Самотність майже на 80% пов'язана з ризиками депресивних симптомів - масштабне дослідження

Нове дослідження 100 000 осіб із семи країн виявило зв'язок між самотністю та депресією. Вплив самотності на депресію суттєво відрізняється в азійських та західних країнах, а куріння та алкоголь є важливими факторами ризику.