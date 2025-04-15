Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагне розширити бізнес з іншими країнами через тарифи США. Також створюється робоча група для моніторингу демпінгу на ринках ЄС.
Пол Чан заявив, що мита Трампа обвалили фондовий ринок США. Гонконг не вводитиме контрзаходи, але виступає проти дій США, зберігаючи вільну та відкриту економіку.
Через нові мита Трампа на виробників одягу у В'єтнамі та Індонезії, ціни на Nike та Adidas можуть зрости. Акції Nike, Adidas і Puma різко впали після оголошення про мита.
Літак Jetstar, що летів з Балі до Мельбурна з 200 пасажирами, повернувся через неадекватного пасажира, який намагався відкрити двері. Порушника зняли з рейсу.
2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.
До 2050 року понад половина дорослих і третина дітей у світі матимуть надмірну вагу або ожиріння. Дослідження показує зростання кількості хворих на 121% серед молоді, що створює загрозу для систем охорони здоров'я.
До кінця року Туреччина отримає 1,3 млрд кубометрів туркменського газу через Іран. Це перше за 20 років постачання газу трубопроводом з країни, з якою Туреччина не має спільного кордону.
Внаслідок повеней та зсувів у провінції Центральна Ява загинула 21 людина, 13 поранені та 300 евакуйовані. Стихія зруйнувала 25 будинків, греблю та три мости, рятувальники шукають п'ятьох зниклих.
У Тихому океані розпочався новий кліматичний феномен Ла-Нінья, який буде коротшим і слабшим за попередні. Явище може спричинити збільшення опадів у Південній Америці та посилити ураганну активність в Атлантиці.
Китай скоротив імпорт російського вугілля на 7% у 2024 році, збільшивши закупівлі в Австралії на 59%. Загальний імпорт вугілля до Китаю досяг рекордних 547,2 млн тонн, що становить 41% світового обсягу.
Бразилія оголосила про прийняття Нігерії як нового партнера в БРІКС. Шоста за населенням країна світу приєднається до багатонаціонального блоку разом з вісьмома іншими членами.
Чеські зоологи виявили новий вид раків Cherax pulverulentus, який 20 років жив в акваріумах по всьому світу. Тварина походить з Нової Гвінеї та має два різновиди забарвлення - фіолетовий та синій.
Індонезія відмовилась видати дозвіл на продаж iPhone 16, незважаючи на обіцянку Apple інвестувати $1 млрд у завод AirTag. Причина - невиконання вимоги про 40% місцевих компонентів у смартфонах.
Блогерки не можуть вилетіти з Балі через скасування рейсів. Причинами називають спалах вірусу в Китаї та можливе виверження вулкана, хоча аеропорт працює у штатному режимі.
Уряд Бразилії оголосив про офіційне приєднання Індонезії до БРІКС як повноправного члена. Рішення було прийнято на основі консенсусу після президентських виборів в Індонезії.
Президент України призначив Юрія Вітренка постійним представником при міжнародних організаціях у Відні указом №881/2024. Це призначення є частиною масштабних дипломатичних перестановок в українських представництвах за кордоном.
Президент України визначив ключові завдання для дипломатів на наступний рік. Серед пріоритетів - робота щодо НАТО, санкції проти рф та досягнення справедливого миру до 2025 року.
Президент України звільнив послів у Руанді, Кенії, Словенії, Китаї, Індонезії, Японії та Литві. На їх місця призначено нових дипломатів, зокрема у Руанді, Філіппінах, Литві, Угорщині, Словенії та Конго.
Юніорська збірна України виборола перше місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств GAMMA в Індонезії. Спортсмени завоювали 17 золотих, 11 срібних та 11 бронзових медалей.
МЕА прогнозує історичний максимум використання вугілля у 2024 році, незважаючи на кліматичні застереження. Китай залишається найбільшим споживачем, використовуючи 4,9 млрд тонн вугілля.
У Східній Азії виявлено новий вид стародавньої людини Juluren з мозком більшим, ніж у сучасного Homo sapiens. Скам'янілості, знайдені в Китаї, мають унікальні характеристики, що відрізняють їх від інших відомих гомінідів.
Заступника міністра оборони та екснардепа викрито у масштабній афері із закупівлі військової форми через турецьку компанію. Різниця у 10 мільйонів доларів між реальною та завищеною вартістю осіла в кишенях організаторів схеми.
На півострові Рейк'янес в Ісландії сталося десяте виверження вулкана за три роки. Через загрозу лавових потоків евакуйовано курорт Блакитна лагуна та 4000 місцевих жителів.
Президент Індонезії Прабово Субіанто заявив про захист суверенітету країни у Південно-Китайському морі. Індонезія не визнає територіальних претензій Китаю, незважаючи на підписану морську угоду.
Нове дослідження 100 000 осіб із семи країн виявило зв'язок між самотністю та депресією. Вплив самотності на депресію суттєво відрізняється в азійських та західних країнах, а куріння та алкоголь є важливими факторами ризику.
Влада Індонезії евакуює 16 000 жителів через виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі. Внаслідок стихії загинуло 9 людей, поранено 63, пошкоджено понад 2300 будинків.
П'ятиденні військово-морські навчання між Індонезією та рф стартували на базі Сурабая та в Яванському морі. росія направила три корвети, танкер і буксир для участі у спільних маневрах.
Шестеро людей загинули внаслідок виверження вулкану Лівотобі Лакі-Лакі на острові Флорес в Індонезії. Вулкан викинув попіл на висоту 2 км, пошкодивши села та змусивши евакуювати 10 000 місцевих жителів.
Уряд Індонезії заборонив продаж смартфонів Google Pixel через невідповідність вимогам локалізації. Згідно з правилами, 40% компонентів для телефонів мають бути місцевого виробництва.
На фабриці з виробництва рослинної олії в Джакарті сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинула одна людина. 20 пожежних машин боролися з вогнем, який швидко охопив будівлю.