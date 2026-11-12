На війні проти України загинули понад 11 тисяч іноземців із 100 країн - Bloomberg
Київ • УНН
За даними росстату, від початку вторгнення до серпня 2026 року загинули 11 335 іноземців. Смерті прямо пов'язані з війною - або через відповідні коди, або завдяки згадці в тексті таких термінів, як "військова операція", "обстріл" або "дрони".
Понад 11 тисяч іноземців із майже 100 країн загинули на війні проти України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на конфіденційні дані росстату, інформує УНН.
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Зазначається, що це дані за період від початку повномасштабного вторгнення до кінця серпня 2026 року. Вони були отримані білоруською групою "Cyber Partisans" та українською хакерською групою "Silent Crow".
До цієї кількості входять 11 335 іноземців: люди, які народилися за межами росії або мали іноземне громадянство. Смерті ... прямо пов'язані з війною - або через відповідні коди, або завдяки згадці в тексті таких термінів, як "військова операція", "обстріл" або "дрони"
Нагадаємо
Українські військові захопили в полон першого громадянина Індонезії, завербованого до російської армії. 49-річного чоловіка з острова Ява відправили до Запорізької області для участі у штурмі, однак після атаки безпілотників він опинився на території, контрольованій Україною.
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