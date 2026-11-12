На війні проти України загинули понад 11 тисяч іноземців із 100 країн - Bloomberg

Понад 11 тисяч іноземців із майже 100 країн загинули на війні проти України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на конфіденційні дані росстату, інформує УНН.

Зазначається, що це дані за період від початку повномасштабного вторгнення до кінця серпня 2026 року. Вони були отримані білоруською групою "Cyber Partisans" та українською хакерською групою "Silent Crow".

До цієї кількості входять 11 335 іноземців: люди, які народилися за межами росії або мали іноземне громадянство. Смерті ... прямо пов'язані з війною - або через відповідні коди, або завдяки згадці в тексті таких термінів, як "військова операція", "обстріл" або "дрони"