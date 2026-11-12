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На війні проти України загинули понад 11 тисяч іноземців із 100 країн - Bloomberg

Київ • УНН

 • 12 перегляди

За даними росстату, від початку вторгнення до серпня 2026 року загинули 11 335 іноземців. Смерті прямо пов'язані з війною - або через відповідні коди, або завдяки згадці в тексті таких термінів, як "військова операція", "обстріл" або "дрони".

На війні проти України загинули понад 11 тисяч іноземців із 100 країн - Bloomberg

Понад 11 тисяч іноземців із майже 100 країн загинули на війні проти України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на конфіденційні дані росстату, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що це дані за період від початку повномасштабного вторгнення до кінця серпня 2026 року. Вони були отримані білоруською групою "Cyber Partisans" та українською хакерською групою "Silent Crow".

До цієї кількості входять 11 335 іноземців: люди, які народилися за межами росії або мали іноземне громадянство. Смерті ... прямо пов'язані з війною - або через відповідні коди, або завдяки згадці в тексті таких термінів, як "військова операція", "обстріл" або "дрони"

- пише видання.

Нагадаємо

Українські військові захопили в полон першого громадянина Індонезії, завербованого до російської армії. 49-річного чоловіка з острова Ява відправили до Запорізької області для участі у штурмі, однак після атаки безпілотників він опинився на території, контрольованій Україною.

росія вербує іноземців на війну через Meta, Google та Facebook - ЦПД24.09.26, 07:15 • 7592 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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