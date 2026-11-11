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Україна взяла в полон першого громадянина Індонезії, який воював на боці рф

Київ • УНН

 • 1666 перегляди

49-річний індонезієць підписав цивільний контракт, але опинився в армії рф і потрапив у полон після штурму на Запорізькому напрямку. росія могла завербувати щонайменше 292 громадян Індонезії.

Україна взяла в полон першого громадянина Індонезії, який воював на боці рф

Українські військові захопили в полон першого громадянина Індонезії, завербованого до російської армії. 49-річного чоловіка з острова Ява відправили до Запорізької області для участі у штурмі, однак після атаки безпілотників він опинився на території, контрольованій Україною. Про це повідомляє державний проєкт "Хочу жить", пише УНН.

Детелі

49-річний Сукамто Айок родом із міста Блітар на острові Ява став першим громадянином Індонезії, який потрапив у полон в Україні.

Його колишній однокласник запропонував йому роботу в росії за цивільним будівельним контрактом. Він діяв за дорученням невідомого Александра, який підбирав людей для відправлення до рф та організував приїзд Сукамто.

22 липня Сукамто разом із чоловіком на ім'я Чарльз Кумар прилетів до москви, де їх поселили в квартирі з двома росіянами. Після цього Сукамто підписав "будівельний" контракт строком на один рік. Насправді ж це був контракт із Міністерством оборони рф. Його направили до 39-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 35390).

Що саме вони підписали, Сукамто та Чарльз дізналися 30 липня — в автобусі, який перевозив їх та ще 12 людей із москви до окупованого Донецька. За словами Сукамто, після цього він разом з іншим громадянином Індонезії спробував утекти, однак їх затримали. Згодом йому примусово зробили татуювання з ідентифікаційним номером просто на грудях.

Жодної підготовки, навіть формальної, не проводили. Сукамто та інших іноземців під наглядом російських командирів вивезли до Запорізької області, де вони мали брати участь у штурмі. Під час штурму група Сукамто потрапила під удар українських безпілотників і була розбита. Сам індонезієць кілька днів блукав, поки не дістався українських позицій, де його взяли в полон

- йдеться у повідомленні.

У жовтні відбулася зустріч секретаря Координаційного штабу, бригадного генерала Дмитра Усова, із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Індонезія в Україні Аріфом Басаламахом. Під час зустрічі українська сторона висловила готовність надати згоду на консульське відвідування Сукамто Айока.

За наявними даними, росія завербувала щонайменше 292 громадян Індонезії та намагається нарощувати темпи вербування на тлі величезних втрат на фронті.

У росії встановили рекордну виплату за вербування іноземців на війну проти України12.09.26, 14:47 • 10841 перегляд

Як повідомляє The Guardian, речниця Міністерства закордонних справ Індонезії Івонн Мевенгканг наголосила, що уряд країни звернувся до москви з вимогою не допускати залучення індонезійців до російської армії чи інших військових структур у росії.

Особливе занепокоєння індонезійської влади викликають методи вербування, які можуть бути пов'язані з торгівлею людьми.

Через кілька днів після цього індонезійська поліція повідомила про виявлення злочинної мережі, яка займалася вербуванням громадян країни через соціальні мережі та месенджери.

Країни Африки вимагають від України визнати полонених найманців рф жертвами торгівлі людьми09.10.26, 07:48 • 19544 перегляди

Ольга Розгон

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