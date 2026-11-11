Украина взяла в плен первого гражданина Индонезии, воевавшего на стороне рф

Украинские военнослужащие захватили в плен первого гражданина Индонезии, завербованного в российскую армию. 49-летнего мужчину с острова Ява отправили в Запорожскую область для участия в штурме, однако после атаки беспилотников он оказался на территории, контролируемой Украиной. Об этом сообщает государственный проект «Хочу жить», пишет УНН.

Детали

49-летний Сукамто Айок родом из города Блитар на острове Ява стал первым гражданином Индонезии, попавшим в плен в Украине.

Его бывший одноклассник предложил ему работу в России по гражданскому строительному контракту. Он действовал по поручению неизвестного Александра, который подбирал людей для отправки в РФ и организовал приезд Сукамто.

22 июля Сукамто вместе с мужчиной по имени Чарльз Кумар прилетел в Москву, где их поселили в квартире с двумя россиянами. После этого Сукамто подписал «строительный» контракт сроком на один год. На самом деле это был контракт с Министерством обороны РФ. Его направили в 39-ю отдельную мотострелковую бригаду (в/ч 35390).

Что именно они подписали, Сукамто и Чарльз узнали 30 июля — в автобусе, который перевозил их и еще 12 человек из Москвы в оккупированный Донецк. По словам Сукамто, после этого он вместе с другим гражданином Индонезии попытался сбежать, однако их задержали. Впоследствии ему принудительно сделали татуировку с идентификационным номером прямо на груди.

Никакой подготовки, даже формальной, не проводили. Сукамто и других иностранцев под наблюдением российских командиров вывезли в Запорожскую область, где они должны были участвовать в штурме. Во время штурма группа Сукамто попала под удар украинских беспилотников и была разбита. Сам индонезиец несколько дней блуждал, пока не добрался до украинских позиций, где его взяли в плен — говорится в сообщении.

В октябре состоялась встреча секретаря Координационного штаба, бригадного генерала Дмитрия Усова, с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезия в Украине Арифом Басаламахом. Во время встречи украинская сторона выразила готовность дать согласие на консульское посещение Сукамто Айока.

По имеющимся данным, Россия завербовала как минимум 292 граждан Индонезии и пытается наращивать темпы вербовки на фоне огромных потерь на фронте.

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Как сообщает The Guardian, представительница Министерства иностранных дел Индонезии Ивонн Мевенгканг подчеркнула, что правительство страны обратилось к Москве с требованием не допускать привлечения индонезийцев в российскую армию или другие военные структуры в России.

Особую обеспокоенность индонезийских властей вызывают методы вербовки, которые могут быть связаны с торговлей людьми.

Через несколько дней после этого индонезийская полиция сообщила об обнаружении преступной сети, занимавшейся вербовкой граждан страны через социальные сети и мессенджеры.

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