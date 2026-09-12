В России установили рекордную выплату за вербовку иностранцев на войну против Украины

Власти Иркутской области установили самое высокое в России вознаграждение за привлечение иностранцев к заключению контракта с Минобороны РФ — 1,5 млн рублей за одного завербованного. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на "Вёрстку" и указ губернатора региона, пишет УНН.

Детали

Губернатор Игорь Кобзев подписал соответствующий указ 10 сентября. Вознаграждение будут получать те, кто способствовал заключению контракта с российским Минобороны иностранцем или лицом без гражданства.

Одновременно в Иркутской области вдвое повысили выплату за вербовку граждан России из других регионов — с 400 тыс. до 800 тыс. рублей. Иностранцев впервые выделили в отдельную и самую дорогую категорию.

Вознаграждения вербовщикам резко растут

Иркутская область платит за привлечение контрактников как минимум с апреля 2026 года. Ранее максимальное вознаграждение составляло 400 тыс. рублей независимо от гражданства завербованного.

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Похожие программы расширяют и другие российские регионы. В Смоленской области выплату увеличили со 115 тыс. до 1 млн рублей за привлечение человека, а в Рязанской — с 575 тыс. до 805 тыс. рублей за иностранца из страны, не входящей в СНГ, или россиянина из другого региона.

По данным "Вёрстки", активнее привлекать иностранцев в российскую армию начали в начале 2025 года на фоне сокращения потока российских добровольцев. Издание также сообщало о случаях принуждения иностранцев к подписанию контрактов и угрозах депортацией.

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