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На оккупированных территориях безработных заставляют искать работу в армии рф — ЦНС

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Жители ВОТ месяцами остаются без зарплат и работы. россия предлагает контракт как способ заработка и содержания семьи.

На оккупированных территориях безработных заставляют искать работу в армии рф — ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины люди месяцами остаются без зарплат и работы, а оккупанты используют такие финансовые трудности для вербовки жителей в армию рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях Украины российская администрация усиливает давление на безработных и работников, которые не имеют официального оформления. Под предлогом борьбы с нелегальной занятостью работодателей заставляют оформлять людей по трудовым договорам, а за отказ угрожают штрафами и уголовной ответственностью

 - говорится в сообщении.

В то же время, по имеющимся данным, на оккупированных территориях люди сталкиваются с проблемами при трудоустройстве. В частности, часть жителей месяцами не получает зарплату, теряет работу или не может найти новую.

На этом фоне россия продолжает вербовать людей в свою армию, предлагая контракт как способ заработать и прокормить семью. Оккупанты усиливают контроль над трудоустройством населения. Работодателей заставляют официально оформлять работников под угрозой наказания. Люди на ВОТ остаются без зарплат, работы и стабильного дохода. россия использует безработицу для вербовки жителей в ВС рф. Контракт с российской армией преподносят как "выход" из безработицы и финансовых трудностей

 - подчеркивают в ведомстве.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины через российский мессенджер "Мах" распространяют сообщения с призывами вступать в подразделения беспилотных систем ВС рф. Вербовочная кампания обещает высокие выплаты и службу вдали от фронта, нацелена на молодежь и людей с экономическими трудностями.

Алла Киосак

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