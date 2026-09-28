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Образцы астероида Бенну раскрыли, из чего могла сформироваться Земля 4,5 млрд лет назад

Киев • УНН

 • 2166 просмотра

Изотопный анализ образцов Бенну показал его формирование на границе горячей и холодной зон протопланетного диска 4,5 млрд лет назад. Состав астероида близок к веществу, из которого возникли планеты земного типа.

Образцы астероида Бенну раскрыли, из чего могла сформироваться Земля 4,5 млрд лет назад

Образцы астероида Бенну, доставленные на Землю миссией NASA OSIRIS-REx, помогли учёным определить, где и из какого материала сформировался этот космический объект. Исследование показало, что Бенну возник на границе горячей и холодной областей протопланетного диска около 4,5 млрд лет назад, сообщает Space.com, пишет УНН.

Детали

По словам профессорки изотопной геохимии ETH Zurich Марии Шенбехлер, Бенну может дать одно из лучших представлений о первоначальной смеси химических элементов, из которых впоследствии сформировались планеты земного типа.

Бенну может предложить нам лучшее представление о первоначальной смеси химических элементов, из которых в конечном итоге были построены планеты земного типа

— отметила исследовательница.

Что учёные увидели в образцах

OSIRIS-REx исследовал околоземный астероид в 2018–2021 годах, а 23 сентября 2023 года доставил на Землю около 120 граммов его грунта. Части уникального образца NASA передало лабораториям в разных странах мира.

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Команда Шенбехлер исследовала изотопы железа, титана и хрома. Анализ показал, что материал Бенну был хорошо перемешан и по составу может быть близок к среднему составу вещества протопланетного диска, из которого формировались Земля и другие планеты.

Также состав Бенну оказался очень похож на астероид Рюгу, образцы которого на Землю доставила японская миссия "Хаябуса-2", а также на редкие метеориты — CI-хондриты. По мнению исследователей, такое сходство указывает на то, что эти космические тела могли сформироваться в одной области ранней Солнечной системы.

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Степан Гафтко

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