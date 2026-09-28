Зразки астероїда Бенну розкрили, з чого могла формуватися Земля 4,5 млрд років тому

Зразки астероїда Бенну, доставлені на Землю місією NASA OSIRIS-REx, допомогли вченим визначити, де і з якого матеріалу сформувався цей космічний об'єкт. Дослідження показало, що Бенну виник на межі гарячої та холодної областей протопланетного диска близько 4,5 млрд років тому, повідомляє Space.com, пише УНН.

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За словами професорки ізотопної геохімії ETH Zurich Марії Шенбехлер, Бенну може дати одне з найкращих уявлень про початкову суміш хімічних елементів, з яких згодом сформувалися планети земного типу.

Бенну може запропонувати нам найкраще уявлення про початкову суміш хімічних елементів, з яких зрештою були побудовані планети земного типу – зазначила дослідниця.

Що вчені побачили у зразках

OSIRIS-REx досліджував навколоземний астероїд у 2018–2021 роках, а 23 вересня 2023 року доставив на Землю близько 120 грамів його ґрунту. Частини унікального зразка NASA передало лабораторіям у різних країнах світу.

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Команда Шенбехлер дослідила ізотопи заліза, титану та хрому. Аналіз показав, що матеріал Бенну був добре перемішаний і за складом може бути близьким до середнього складу речовини протопланетного диска, з якого формувалися Земля та інші планети.

Також склад Бенну виявився дуже схожим на астероїд Рюгу, зразки якого на Землю доставила японська місія "Хаябуса-2", а також на рідкісні метеорити – CI-хондрити. На думку дослідників, така подібність вказує на те, що ці космічні тіла могли сформуватися в одній області ранньої Сонячної системи.

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