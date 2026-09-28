Зразки астероїда Бенну розкрили, з чого могла формуватися Земля 4,5 млрд років тому

$44.9751.12
ukenru
03:16 • 1644 перегляди
Українські перехоплювачі вже збивають більше половини реактивних "Шахедів" - Defense Express
02:37 • 8472 перегляди
Новий завод Rheinmetall вже передав Україні десятки тисяч 155-мм снарядів і готується різко наростити виробництво
01:38 • 11531 перегляди
Трамп попросив Зеленського "пригальмувати" з ударами по російських НПЗ через загрозу світової паливної кризи
00:37 • 12318 перегляди
Нова велика війна біля Червоного моря – що відбувається в Ефіопії та чим це загрожує світу
23:56 • 12208 перегляди
Стубб не бачить загрози нападу росії на Фінляндію і радить Європі "зберігати спокій та сходити в сауну"
22:56 • 12728 перегляди
The Guardian розповів про "пекло на землі" в окупованих Олешках, де закінчується їжа
21:56 • 21612 перегляди
Скандал між Україною та Південною Кореєю через полонених КНДР загострився: чому Сеул так жорстко відреагував
27 вересня, 21:01 • 17717 перегляди
У Лос-Анджелесі стартувала церемонія MTV VMAs 2026
27 вересня, 20:54 • 13986 перегляди
Грошей у бюджеті не вистачає на все: Корецький розповів, які виплати фінансуватимуть у першу чергу, а які затримаютьVideo
27 вересня, 20:02 • 13232 перегляди
кремль пригрозив "небезпечними наслідками", якщо Україна отримає Starlink для ударів углиб росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.2м/с
84%
759мм
Популярнi новини
росія вдарила по резиденції посла Саудівської Аравії у Києві - Зеленський27 вересня, 18:13 • 10116 перегляди
У Подільському районі Києва вибухова хвиля пошкодила вікна, 9 постраждало27 вересня, 19:08 • 11547 перегляди
Очолював НБУ і був в.о. голови Кабміну: Сергій Арбузов отримав мандат у держдумі рф27 вересня, 20:01 • 10355 перегляди
Ріанна показала раніше невідомі фото доньки Рокі на її перший день народженняPhoto22:05 • 10808 перегляди
Останні дні Курта Кобейна згадали напередодні вручення Nirvana нагороди MTV23:06 • 9146 перегляди
Публікації
Лісові пожежі в Європі стають складнішими: як український авіаоператор працює у ГреціїPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 07:05 • 74504 перегляди
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні25 вересня, 18:32 • 90964 перегляди
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto25 вересня, 14:29 • 93060 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель 25 вересня, 13:50 • 82393 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи25 вересня, 12:34 • 80038 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Музикант
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Іран
Польща
Реклама
УНН Lite
Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд вперше висловилася після його раптової смерті у 27 років00:05 • 5380 перегляди
Останні дні Курта Кобейна згадали напередодні вручення Nirvana нагороди MTV23:06 • 9298 перегляди
Ріанна показала раніше невідомі фото доньки Рокі на її перший день народженняPhoto22:05 • 10880 перегляди
У Лос-Анджелесі стартувала церемонія MTV VMAs 202627 вересня, 21:01 • 17722 перегляди
Стали відомі моторошні деталі загибелі путініста сергія сосєдова27 вересня, 02:06 • 30082 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Опалення
The Guardian
Financial Times
Starlink

Зразки астероїда Бенну розкрили, з чого могла формуватися Земля 4,5 млрд років тому

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Ізотопний аналіз зразків Бенну показав його формування на межі гарячої та холодної зон протопланетного диска 4,5 млрд років тому. Склад астероїда близький до речовини, з якої виникли планети земного типу.

Зразки астероїда Бенну розкрили, з чого могла формуватися Земля 4,5 млрд років тому

Зразки астероїда Бенну, доставлені на Землю місією NASA OSIRIS-REx, допомогли вченим визначити, де і з якого матеріалу сформувався цей космічний об'єкт. Дослідження показало, що Бенну виник на межі гарячої та холодної областей протопланетного диска близько 4,5 млрд років тому, повідомляє Space.com, пише УНН.

Деталі

За словами професорки ізотопної геохімії ETH Zurich Марії Шенбехлер, Бенну може дати одне з найкращих уявлень про початкову суміш хімічних елементів, з яких згодом сформувалися планети земного типу.

Бенну може запропонувати нам найкраще уявлення про початкову суміш хімічних елементів, з яких зрештою були побудовані планети земного типу

– зазначила дослідниця.

Що вчені побачили у зразках

OSIRIS-REx досліджував навколоземний астероїд у 2018–2021 роках, а 23 вересня 2023 року доставив на Землю близько 120 грамів його ґрунту. Частини унікального зразка NASA передало лабораторіям у різних країнах світу.

Китайські вчені заявили про найефективніший спосіб знищення астероїда Судного дня03.08.26, 13:47 • 5255 переглядiв

Команда Шенбехлер дослідила ізотопи заліза, титану та хрому. Аналіз показав, що матеріал Бенну був добре перемішаний і за складом може бути близьким до середнього складу речовини протопланетного диска, з якого формувалися Земля та інші планети.

Також склад Бенну виявився дуже схожим на астероїд Рюгу, зразки якого на Землю доставила японська місія "Хаябуса-2", а також на рідкісні метеорити – CI-хондрити. На думку дослідників, така подібність вказує на те, що ці космічні тіла могли сформуватися в одній області ранньої Сонячної системи.

NASA виявило на Місяці найбільший сучасний ударний кратер у Сонячній системі17.09.26, 00:38 • 8297 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
NASA