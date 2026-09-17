NASA виявило на Місяці найбільший сучасний ударний кратер у Сонячній системі

На Місяці виявили новий кратер діаметром близько 222 метрів і глибиною до 43 метрів, який утворився внаслідок падіння фрагмента астероїда або комети приблизно 2 роки тому. Він став найбільшим відомим сучасним ударним кратером у Сонячній системі, повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Кратер зафіксував космічний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter на видимому боці Місяця у травні 2024 року, невдовзі після зіткнення. Однак серед величезного масиву отриманих даних відповідні знімки знайшли лише у серпні 2025 року.

Восени апарат зробив детальніші фотографії ділянки, а на початку 2026 року вчені підтвердили відкриття. Новий кратер приблизно в 3 рази більший за попереднього рекордсмена, виявленого LRO близько 10 років тому.

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За оцінками дослідників, удар такого масштабу є надзвичайно рідкісним. Вчені назвали його "фактично унікальним спостереженням, яке буває раз у житті".

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Зіткнення змінило поверхню Місяця на території понад 100 км навколо місця удару. Інше дослідження також виявило біля кратера холодну область шириною близько 7 км, появу якої пов'язують із перемішуванням верхнього шару місячного ґрунту.

Кратер отримав ім'я покійного директора Інституту Місяця і планет у Х'юстоні Томаса Макгетчина. Результати досліджень опублікували в науковому журналі Science Advances.

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