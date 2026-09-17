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Financial Times

NASA обнаружило на Луне крупнейший современный ударный кратер в Солнечной системе

Киев • УНН

 • 4756 просмотра

Кратер диаметром 222 метра образовался около двух лет назад после падения космического обломка. NASA подтвердило открытие в начале 2026 года.

NASA обнаружило на Луне крупнейший современный ударный кратер в Солнечной системе

На Луне обнаружили новый кратер диаметром около 222 метров и глубиной до 43 метров, который образовался в результате падения фрагмента астероида или кометы примерно 2 года назад. Он стал крупнейшим известным современным ударным кратером в Солнечной системе, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Кратер зафиксировал космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter на видимой стороне Луны в мае 2024 года, вскоре после столкновения. Однако среди огромного массива полученных данных соответствующие снимки нашли только в августе 2025 года.

Осенью аппарат сделал более подробные фотографии участка, а в начале 2026 года ученые подтвердили открытие. Новый кратер примерно в 3 раза больше предыдущего рекордсмена, обнаруженного LRO около 10 лет назад.

Такие столкновения происходят примерно раз в 132 года

По оценкам исследователей, удар такого масштаба является чрезвычайно редким. Ученые назвали его "фактически уникальным наблюдением, которое бывает раз в жизни".

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Столкновение изменило поверхность Луны на территории площадью более 100 км вокруг места удара. Другое исследование также выявило возле кратера холодную область шириной около 7 км, появление которой связывают с перемешиванием верхнего слоя лунного грунта.

Кратер получил имя покойного директора Института Луны и планет в Хьюстоне Томаса Макгетчина. Результаты исследований опубликовали в научном журнале Science Advances.

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Степан Гафтко

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Ассошиэйтед Пресс
НАСА