NASA обнаружило на Луне крупнейший современный ударный кратер в Солнечной системе

На Луне обнаружили новый кратер диаметром около 222 метров и глубиной до 43 метров, который образовался в результате падения фрагмента астероида или кометы примерно 2 года назад. Он стал крупнейшим известным современным ударным кратером в Солнечной системе, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Кратер зафиксировал космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter на видимой стороне Луны в мае 2024 года, вскоре после столкновения. Однако среди огромного массива полученных данных соответствующие снимки нашли только в августе 2025 года.

Осенью аппарат сделал более подробные фотографии участка, а в начале 2026 года ученые подтвердили открытие. Новый кратер примерно в 3 раза больше предыдущего рекордсмена, обнаруженного LRO около 10 лет назад.

Такие столкновения происходят примерно раз в 132 года

По оценкам исследователей, удар такого масштаба является чрезвычайно редким. Ученые назвали его "фактически уникальным наблюдением, которое бывает раз в жизни".

Опубликованы кадры места падения обломков ракеты SpaceX на Луне

Столкновение изменило поверхность Луны на территории площадью более 100 км вокруг места удара. Другое исследование также выявило возле кратера холодную область шириной около 7 км, появление которой связывают с перемешиванием верхнего слоя лунного грунта.

Кратер получил имя покойного директора Института Луны и планет в Хьюстоне Томаса Макгетчина. Результаты исследований опубликовали в научном журнале Science Advances.

SpaceX провела засекреченный запуск для Космических сил США