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До 12 лет за решёткой за создание "кол-центров" — закон вступит в силу в пятницу

Киев • УНН

 • 6622 просмотра

Закон ужесточает наказание за мошенничество в сфере электронных коммуникаций и деятельность кол-центров — до 12 лет лишения свободы. Он вступит в силу 18 сентября.

До 12 лет за решёткой за создание "кол-центров" — закон вступит в силу в пятницу

Закон об усилении ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических «кол-центров», предусматривающий за это наказание до 12 лет лишения свободы, вступит в силу в пятницу, 18 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на «Голос Украины». 

«Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования», — говорится в переходных положениях к законопроекту

Законопроект был опубликован сегодня, 17 сентября, в парламентской газете «Голос Украины», поэтому, соответственно, он вступает в силу в пятницу, 18 сентября. 

Согласно законопроекту, который в среду, 16 сентября, был подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским и принят Верховной Радой в тот же день, предусматривается усиление ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических кол-центров. 

Согласно документу, создание электронно-коммуникационной мошеннической организованной группы или руководство такой организованной группой либо ее структурной частью — наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. 

Участие в электронно-коммуникационной мошеннической организованной группе лица, осознававшего противоправный характер деятельности такой организованной группы, — наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Предоставление средств, услуг, информации и иное содействие деятельности электронно-коммуникационной мошеннической организованной группы лицом, осознававшим противоправный характер деятельности такой организованной группы, но не являющимся ее участником, — наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Умышленное вовлечение другого лица в участие в электронно-коммуникационной мошеннической организованной группе или в содействие ее деятельности путем предложения работы, вознаграждения, предоставления услуг или иным способом, а равно распространение информации с целью такого вовлечения, совершенные лицом, осознававшим противоправный характер деятельности такой организованной группы, — наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Предлагается установить, что от уголовной ответственности будут освобождаться лица, которые до уведомления их о подозрении в совершении этого уголовного правонарушения добровольно сообщили правоохранительному органу о создании или деятельности такой организованной группы и активно содействовали разоблачению лиц, которые ее создали, руководили ею или участвовали в ее деятельности, либо прекращению деятельности такой организованной группы. 

В законе указывается, что под электронно-коммуникационной мошеннической организованной группой следует понимать объединение трех или более лиц, заранее организованных для систематического завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана либо злоупотребления доверием с использованием электронных коммуникаций, участники которого действуют в соответствии с согласованным планом и распределением функций. 

Деятельность электронно-коммуникационной мошеннической организованной группы, помимо прочего, может включать сбор, хранение, обработку или использование персональных данных, информации, составляющей банковскую тайну, реквизитов платежных инструментов, индивидуальной учетной информации, кодов аутентификации или другой информации, используемой для совершения мошенничества. 

Рада усилила ответственность за мошеннические кол-центры — закон принят в целом16.09.26, 12:36 • 14190 просмотров

Напомним 

Верховная Рада приняла  за основу законопроект №16013 для усиления защиты банковских счетов граждан от кибермошенничества. Документ предусматривает уголовную ответственность за передачу карт и доступа к счетам. 

Павел Башинский

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