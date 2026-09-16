Роль адвоката в защите бизнеса во время следственных действий или почему искать адвоката после обыска уже поздно

В 2025 году следственным судьям поступило более 100 тысяч ходатайств о предоставлении разрешения на проведение обысков. Более 80% из них были удовлетворены. Количество отказов ежегодно уменьшается. Однако реальное количество обысков ещё выше. Следователи всё чаще используют тактику «неотложного обыска» с последующей легализацией его результатов в суде. Наиболее распространённые поводы для визита правоохранителей сегодня — экономические преступления, уклонение от уплаты налогов и коллаборационная деятельность.

Даже если бизнес работает прозрачно и уплачивает все налоги, риск обыска остаётся высоким. Не все следственные действия являются обоснованными. Нередко это инструмент давления на предпринимателей, результат проблем у партнёров или проявление недобросовестной конкуренции. При таких обстоятельствах участие адвоката является критически необходимым. Профессиональный контроль за соблюдением процессуальных норм позволяет предотвратить выход за пределы предоставленных судом полномочий, нивелировать риски необоснованного изъятия активов и обеспечить психологическое спокойствие работников.

Рост количества обысков связывают с активизацией деятельности НАБУ, БЭБ и САП. Следственные действия без адвоката — возможность застать сотрудников компании врасплох и получить бесконтрольный доступ к серверам, документам и личным телефонам. Грубость и запугивание сотрудников компании, выход за пределы полномочий являются частыми спутниками обысков без понятых. Однако присутствие адвоката меняет атмосферу. Защитник имеет право фиксировать каждое действие правоохранителей. Отснятые материалы могут стать решающим доказательством и повлиять на ход дела. О роли и значении адвоката УНН рассказали в юридической компании "Болинский и команда".

Сегодня значительная доля обысков проводится как «неотложные следственные действия». Поводом для обыска без предварительного постановления суда обычно становится субъективное утверждение, что «доказательства могут быть уничтожены». Используя эту лазейку, правоохранители не несут ответственности ни в случае, когда эти действия были неоправданными, ни если дело впоследствии «рассыплется» в суде.

Первый, кому звонят

Адвокат — первое лицо, которому необходимо звонить в случае обыска. Его присутствие является критически важным. Необходимо заранее договориться со специалистом, к которому можно обратиться в первые минуты развития ситуации, а не искать контакты у коллег, знакомых или в интернете. На это просто может не оказаться времени. Оптимальный вариант — быть готовым к проведению обыска: подготовить коллектив, определить ответственных лиц и заключить договор с адвокатом, к которому можно будет оперативно обратиться.

Насколько критичными будут обыск и его последствия, зависит не только от обстоятельств дела клиента, но и от работы адвоката.

"Было много ситуаций, когда обыск обещал быть агрессивным, — рассказывает CEO юридической компании "Болинский и команда" Святослав Болинский. — Но на самом деле результат определяется не тем, кто громче кричит, а тем, насколько адвокат умеет "читать" ситуацию и оперативно в ней ориентироваться. Один из моих кейсов — обыски, которые одновременно проводились на трех локациях. Я находился по одному адресу, а по двум другим — дистанционно консультировал сотрудников относительно их действий и параллельно взаимодействовал со следственно-оперативными группами. Мы сразу согласовали базовые рамки: как будут проходить процессуальные действия с точки зрения законности и релевантности подозрений. Я сразу объяснил, что мы будем содействовать, единственное — чтобы они не блокировали работу компании и не изымали то, что не относится к делу. Следующим шагом я попросил зачитать перечень вещей и документов, которые разрешено изымать. После этого уточнил, входят ли в этот перечень наличные деньги, ноутбуки и носители информации. Важно понимать: даже без содействия следователи имели бы возможность открыть сейф и тогда изъяли бы наличные. А еще была бы изъята компьютерная техника. В этой ситуации ключевым было обеспечить отсутствие процессуальных нарушений и контроль за тем, чтобы все происходило в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса Украины. В результате не было изъято ни одной флешки, ни одного ноутбука и ни одной купюры наличных".

Профессиональная и взвешенная позиция адвоката заключается в том, чтобы мгновенно сориентироваться: что именно ищут следователи, где могут находиться эти вещи, документы или информация, каково содержание предмета поиска и что именно уже было обнаружено. Самое главное — понять, как вывести клиента из этой ситуации с минимальными потерями. В таких условиях следователи часто "пропускают" моменты, которые могли бы стать критическими.

Обязанности и права

Акцентируем внимание: соблюдение закона должно быть с обеих сторон. Знание своих прав часто помогает избежать нежелательного развития ситуации. Правоохранители обязаны соблюдать требования УПК: иметь соответствующее определение, обеспечить присутствие адвоката, осуществлять видеозапись и не изымать имущество без надлежащих оснований.

Если в офис заходит спецподразделение и кладет всех лицом на пол — следует выполнять требования, но одновременно вы имеете право требовать адвоката, желательно с фиксацией на видео. Следователь обязан обеспечить такую возможность. Обыск может начаться без адвоката. Именно так часто и происходит. Однако заявление, зафиксированное на видео, является важной частью последующей защиты.

Сотрудники и владельцы бизнеса обязаны предоставить доступ к помещениям, указанным в определении. В документе адрес и название компании, где проводится обыск, должны быть указаны без ошибок. Если есть неточность даже в одной букве или цифре — адвокат имеет основания возражать против доступа в помещение, поскольку следователи не имеют права проводить обыск по такому адресу.

Не следует оказывать сопротивление проведению обыска. Это может стать основанием для уголовной ответственности. Все нарушения, допущенные во время следственного действия, ответственный представитель компании имеет право зафиксировать в протоколе. Юристы "Болинский и команда" не советуют отказываться от подписания этого документа. Без подписи он все равно будет оставаться действительным, однако компания и адвокат не получат копию протокола на руки, что существенно усложнит защиту бизнеса.

Помощь адвоката может уберечь компанию от критических проблем и значительных убытков. Любое нарушение процедуры обыска, например недопуск защитника, является основанием для признания полученных доказательств недопустимыми. Наиболее частые жалобы бизнеса касаются необоснованности следственных действий и изъятия компьютеров, оргтехники, телефонов, документов и средств производства. Такие действия правоохранителей фактически блокируют работу предприятия, делая его дальнейшую деятельность невозможной.

Обыск — это шахматная партия

Изъятие документов и техники может привести к полной остановке деятельности, даже если против компании не будет возбуждено уголовное производство. Процесс возврата имущества часто длится бесконечно долго. Кроме того, на репутацию бизнеса могут существенно повлиять недобросовестные действия конкурентов или других заинтересованных лиц, "чёрный PR" и информационные вбросы. Профессиональные действия адвоката и правильно выбранная стратегия защиты могут спасти компанию.

"Нужно понимать: адвокат не может физически препятствовать следователю, если тот решил что-то изъять. Однако защитник внимательно следит за законностью процедуры, чтобы впоследствии поставить под сомнение в суде каждое незаконно добытое доказательство, — отмечает Святослав Болинский. — Многие видели видео, где адвокат приходит и начинает агрессивно "качать права". В результате правоохранители укладывают всех лицом в пол, и напряжение возрастает до максимума. Я убеждён, что защищать — не значит ухудшать положение клиента. Адвокат на обыске — это в определённой степени медиатор. Иногда стоит действовать максимально спокойно: придирчиво зачитать определение, разъяснить права, потребовать идентификации каждой купюры или документа. А иногда — это определённое актёрское мастерство, чтобы снизить "градус" агрессии со стороны силовиков или выиграть время для консультации CEO и персонала. Именно сотрудники часто являются самым слабым звеном. В состоянии стресса люди могут наговорить лишнего на камеру, что в будущем может разрушить стратегию защиты".

В соответствии с УПК Украины адвокат имеет право быть допущенным на любом этапе проведения обыска. Задача — защита прав клиента и сохранение имущества. Если в определении указаны конкретный адрес и чёткий перечень вещей и документов, которые могут быть изъяты, это означает, что обыск может проводиться только в этих пределах — без изъятия серверов или личных телефонов, если они не указаны в определении. Чтобы избежать изъятия серверов и документов, адвокаты юридической компании "Болинский и команда" настаивают на копировании информации вместо физического изъятия техники и документов. Также не стоит использовать личные ноутбуки и смартфоны в рабочих целях. Как правило, они значительно хуже защищены, и получить доступ к информации, хранящейся на таких устройствах, гораздо проще.

"Есть важный нюанс, касающийся изъятия, — рассказывает Святослав Болинский. — Если в определении не указано право на изъятие личных телефонов, я прямо говорю: "Мы их не разблокируем, вы не имеете на это права". Да, их могут забрать физически, но законность таких действий уже будет под серьёзным вопросом".

Если во время обыска проводится изъятие, адвокат следит за тем, чтобы в протокол было внесено детальное описание каждого предмета, единицы техники и документа. Это касается не только названий, но и серийных номеров, описания физического состояния и даже номеров денежных купюр. Последний пункт правоохранители часто пытаются обойти, ограничиваясь лишь фотофиксацией денег. Ситуация с наличными неоднозначна: изъятые средства сдаются в казначейство, и хотя по закону должны вернуть именно их, технически сделать это невозможно. Именно поэтому важно следить за тем, чтобы возвращённые купюры были надлежащего качества.

Часто следователи пытаются сэкономить время и вносят в протокол обобщённые фразы, например: "изъята папка красного цвета". Для бизнеса это настоящая катастрофа, ведь у компании не остаётся ни оригиналов документов, ни корректного акта изъятия, ни понимания того, что именно уехало в коробках. Задача адвоката — заставить следственную группу описать каждый лист.

Хаотичность проведения обыска — это не просто некомпетентность, а опасная возможность для подбрасывания предметов, которые могут стать движущей силой уголовного производства. Адвокат следит за тем, чтобы следственные действия проводились последовательно, что исключает риски манипуляций с доказательствами.

Хочешь мира — готовься к войне

Святослав Болинский: "Сегодня наблюдаем усиление давления на бизнес из-за налоговых изменений, более жесткого контроля и роста активности следственных органов. У каждого из нас есть "свой" терапевт или стоматолог, к которому мы обращаемся в первую очередь, если возникает проблема. С юридической защитой ситуация аналогичная, но есть один критически важный нюанс — фактор времени. Если к врачу есть возможность записаться и подождать, то во время обыска или других следственных действий у вас есть всего 15–20 минут, чтобы вызвать адвоката. Времени на поиски, проверку рекомендаций или раздумья просто не будет. Особенно если визит правоохранителей происходит вечером — найти адвоката "здесь и сейчас" практически невозможно".

В случае отсутствия предварительной договоренности с адвокатом компания рискует остаться без юридической помощи именно в тот момент, когда она критически необходима.

Представлять интересы в уголовном производстве может только адвокат. Лучше всего, если он появится в первые 15 минут обыска, а не через полтора года во время подготовки к судебным заседаниям, пока деятельность компании все это время будет оставаться заблокированной.

Лайфхак для бизнеса — стоит заранее заключить договор с адвокатом на безвозмездной основе с оплатой за фактически выполненную работу. Такой документ ни к чему не обязывает с финансовой точки зрения, но создает "тревожную кнопку", которой можно будет воспользоваться в случае возникновения критической ситуации.