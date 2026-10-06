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Линию электропередачи планируют построить между Румынией и Молдовой, её назовут в честь Трампа

Киев • УНН

 • 3494 просмотра

США инвестируют $130 млн в новую трансграничную ЛЭП Страшень–Гутинаш. Проект должен укрепить энергетическую независимость Молдовы.

Линию электропередачи планируют построить между Румынией и Молдовой, её назовут в честь Трампа
Фото иллюстративное

Посольство США в Кишинёве заявило о создании рабочей группы по строительству новой трансграничной ЛЭП, которую назовут Trump Liberty Line, или «Линия свободы Трампа», передаёт УНН.

На прошлой неделе был сделан важный шаг вперёд для энергетического будущего Молдовы, когда Министерство энергетики, Moldelectrica, Black & Veatch и Посольство США в Кишинёве запустили рабочую группу «Trump Liberty Line» Страшены–Гутинаш 

- говорится в сообщении.

При поддержке инвестиции правительства США в размере 130 миллионов долларов этот проект укрепит энергетическую безопасность и независимость Молдовы, расширит возможности для американского бизнеса и технологий в нескольких секторах и углубит экономическое партнёрство между США и Молдовой. 

США и Молдова подписали соглашение об "открытом небе"19.05.23, 02:51 • 787988 просмотров

Антонина Туманова

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