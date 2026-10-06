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Лінію електропередач планують збудувати між Румунією і Молдовою, її назвуть на честь Трампа

Київ • УНН

 • 276 перегляди

США інвестують $130 млн у нову транскордонну ЛЕП Страшень–Гутінаш. Проєкт має посилити енергетичну незалежність Молдови.

Лінію електропередач планують збудувати між Румунією і Молдовою, її назвуть на честь Трампа
Фото ілюстративне

Посольство США у Кишиневі заявило про створення робочої групи з будівництва нової транскордонної ЛЕП, яку назвуть Trump Liberty Line або ж "Лінія свободи Трампа", передає УНН.

Минулого тижня відбувся важливий крок уперед для енергетичного майбутнього Молдови, коли Міністерство енергетики, Moldelectrica, Black & Veatch та Посольство США в Кишиневі запустили робочу групу "Trump Liberty Line" Страшень–Гутінаш 

- йдеться у повідомленні.

Підтриманий інвестицією уряду США на суму 130 мільйонів доларів, цей проєкт посилить енергетичну безпеку та незалежність Молдови, розширить можливості для американських бізнесів і технологій у кількох секторах та поглибить економічне партнерство між США та Молдовою. 

США та Молдова підписали угоду про “відкрите небо”19.05.23, 02:51 • 787988 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвітУНН Lite
Енергетика
Сполучені Штати Америки
Молдова