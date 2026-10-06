Лінію електропередач планують збудувати між Румунією і Молдовою, її назвуть на честь Трампа
Київ • УНН
США інвестують $130 млн у нову транскордонну ЛЕП Страшень–Гутінаш. Проєкт має посилити енергетичну незалежність Молдови.
Посольство США у Кишиневі заявило про створення робочої групи з будівництва нової транскордонної ЛЕП, яку назвуть Trump Liberty Line або ж "Лінія свободи Трампа", передає УНН.
Минулого тижня відбувся важливий крок уперед для енергетичного майбутнього Молдови, коли Міністерство енергетики, Moldelectrica, Black & Veatch та Посольство США в Кишиневі запустили робочу групу "Trump Liberty Line" Страшень–Гутінаш
Підтриманий інвестицією уряду США на суму 130 мільйонів доларів, цей проєкт посилить енергетичну безпеку та незалежність Молдови, розширить можливості для американських бізнесів і технологій у кількох секторах та поглибить економічне партнерство між США та Молдовою.
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