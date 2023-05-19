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США та Молдова підписали угоду про “відкрите небо”

США та Молдова підписали угоду про “відкрите небо”

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. У Кишиневі міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа та заступник держсекретаря США з управління та ресурсів Річард Верма підписали угоду “Відкрите небо”, яка містить умови для запуску прямих рейсів між країнами. Про це оголосив Держдеп США, пише УНН.

Цитата

"Ця Угода з Молдовою розширить наше міцне економічне та комерційне партнерство, сприятиме розвитку зв’язків між людьми та створить нові можливості для авіакомпаній, туристичних компаній і клієнтів. Авіаперевізники можуть надавати більш доступні, зручні та ефективні повітряні послуги мандрівникам і вантажовідправникам, сприяючи розвитку туризму та торгівлі. Угода також зобов’язує обидва уряди дотримуватися високих стандартів авіаційної безпеки", - зазначили у Держдепі США.

Деталі

Міністерка Молдови Лілія Дабіжа зазначила, що угода набуде чинності після виконання кількох юридичних формальностей. Проте вона не говорила скільки часу на це піде. 

Представник США Річард Верма наголосив, що угода застосовуватиметься тимчасово після підписання та набере чинності після обміну дипломатичними нотами.

Довідково 

Переговори щодо підписання угоди щодо лібералізації потоку повітряного транспорту між Молдовою і США почалися у 2018 році.

США підписали угоди про «Відкрите небо» з понад 130 країнами світу.

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