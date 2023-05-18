Санду заявила, що Молдова хоче якнайшвидше вступити в ЄС: "віримо, що можемо врятувати нашу демократію"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Молдова прагне "якомога швидше" вступити в ЄС, для захисту від загрози з боку рф. Про це заявила Президент Республіки Молдова Мая Санду в інтерв'ю AFP, пише УНН.
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"Ніщо не може зрівнятися з тим, що відбувається в Україні, але ми бачимо ризики та віримо, що можемо врятувати нашу демократію лише у складі ЄС", - сказала Санду.
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Санду зазначила, що Молдова прагне членства в ЄС "якомога швидше", щоб отримати захист від загрози з боку росії та сподівається на рішення про початок переговорів "в найближчі місяці".
Нагадаємо
Молдова може вийти з Міжпарламентської асамблеї Співдружності Незалежних Держав, про це заявив 15 травня голова молдовського парламенту Ігор Гросу.