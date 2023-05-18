Санду заявила, что Молдова хочет как можно быстрее вступить в ЕС: "верим, что можем спасти нашу демократию"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Молдова стремится "как можно скорее" вступить в ЕС, для защиты от угрозы со стороны рф. Об этом заявила Президент Республики Молдова Майя Санду в интервью AFP, пишет УНН.
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"Ничто не может сравниться с тем, что происходит в Украине, но мы видим риски и верим, что можем спасти нашу демократию только в составе ЕС", - сказала Санду.
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Санду отметила, что Молдова стремится к членству в ЕС "как можно скорее", чтобы получить защиту от угрозы со стороны россии и надеется на решение о начале переговоров "в ближайшие месяцы".
Напомним
Молдова может выйти из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств, об этом заявил 15 мая председатель молдавского парламента Игорь Гросу.