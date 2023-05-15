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Голова парламенту: Молдова може вийти з Міжпарламентської асамблеї СНД

Голова парламенту: Молдова може вийти з Міжпарламентської асамблеї СНД

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Молдова може вийти з Міжпарламентської асамблеї Співдружності Незалежних Держав, про це заявив 15 травня голова молдовського парламенту Ігор Гросу. Він хоче ініціювати законну процедуру, яка дозволить "зробити перший крок для виходу зі Співдружності", про це пише NewsMaker, передає УНН.

Цитата

"Як голова парламенту я оголошую, що ініціював процедуру виходу Молдови з міжпарламентської асамблеї СНД", - заявив Гросу.

Деталі

15 травня голова парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що країна може вийти з Міжпарламентської асамблеї СНД. За його словами, він прагне ініціювати законну процедуру, яка дозволить "зробити перший крок для виходу зі Співдружності".

Гросу додав, що вже обговорив ініціативу з громадянами, парламентською фракцією партії "Дія і солідарність" (PAS), а також із президенткою Молдови Майєю Санду.

Також Гросу заявив, що має намір повідомити про свою ініціативу прем'єр-міністра Доріну Речану і підготувати законопроєкт до наступного засідання Постійного бюро парламенту.

"Після того, як засновник СНД Росія варварськи напала на Україну, ця організація більше не може називатися спільнотою. Це стане першим кроком для виходу нашої країни з СНД, від якого Молдова відокремлена географічно після виходу України", - сказав він.

До цього Гросу зауважив, що Молдова більше не може "залишатися за одним столом переговорів із країною-агресором" і повинна відокремитись від СНД.

"Ми готові відокремитися від джерела зла, війни та бідності. За 30 років ми довели, що прагнемо до процвітання і демократії та до кращого майбутнього. СНД - це організація, створена Росією на руїнах СРСР, щоб тримати під контролем колишні радянські республіки. Ми більше не можемо залишатися за одним столом переговорів із країною-агресором", - наголосив Гросу.

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