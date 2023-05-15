Председатель парламента: Молдова может выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ

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"Как председатель парламента я объявляю, что инициировал процедуру выхода Молдовы из межпарламентской ассамблеи СНГ", - заявил Гросу.

Детали

15 мая председатель парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что страна может выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ. По его словам, он стремится инициировать законную процедуру, которая позволит "сделать первый шаг для выхода из Содружества".

Гросу добавил, что уже обсудил инициативу с гражданами, парламентской фракцией партии "Действие и солидарность" (PAS), а также с президентом Молдовы Майей Санду.

Также Гросу заявил, что намерен уведомить о своей инициативе премьер-министра Дорину Речану и подготовить законопроект к следующему заседанию Постоянного бюро парламента.

"После того, как основатель СНГ Россия варварски напала на Украину, эта организация больше не может называться сообществом. Это станет первым шагом для выхода нашей страны из СНГ, от которого Молдова отделена географически после выхода Украины", - сказал он.

К этому Гросу отметил, что Молдова больше не может "оставаться за одним столом переговоров со страной-агрессором" и должна отделиться от СНГ.

"Мы готовы отделиться от источника зла, войны и бедности. За 30 лет мы доказали, что стремимся к процветанию и демократии и к лучшему будущему. СНГ - это организация, созданная Россией на руинах СССР, чтобы держать под контролем бывшие советские республики. Мы больше не можем оставаться за одним столом переговоров со страной-агрессором", - подчеркнул Гросу.

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