Молдова відреагувала на прохання Придністров'я до рф про збільшення кількості "миротворців"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Молдові після заклику спецпредставника невизнаного Придністров'я в рф Леоніда Манакова збільшити кількість "миротворців" у регіоні поставили під сумнів його право виступати з таким зверненням. Про це заявило Бюро реінтеграції Молдови, передає УНН з посиланням на Newsmaker.
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«Перш за все, необхідно прояснити питання про статус так званого представництва, від імені якого виступає пан Манаков. Уже понад чотири роки Кишинів чекає таких роз'яснень. По-друге, про механізм миротворчих сил можуть говорити сторони, які підписали Угоду від 21 липня 1992 року, а не люди, які не мають до неї жодного стосунку», — підкреслили в Бюро.
Доповнення
Придністров'я, що відкололося від Молдови, просить росію збільшити кількість "миротворців" у регіоні.
Додамо
Придністров'я – це невизнаний сепаратистський регіон, визнаний на міжнародному рівні частиною Молдови, але під контролем проросійських сепаратистів після дворічного конфлікту 1990-1992 років.
Угоду про припинення вогню було підписано в липні 1992 р. між Кишиневом і Москвою, згідно з якою в регіоні було розміщено миротворчі сили у складі російських, молдовських і придністровських сил, яким було доручено дотримуватися припинення вогню та інших заходів безпеки.