Приднестровье призывает россию увеличить численность военного контингента в регионе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Отколовшееся от Молдовы Приднестровье просит россию увеличить количество "миротворцев" в регионе, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Цитата
"Миротворцы являются основным фактором безопасности на (берегах) Днестра, и они являются главным препятствием против Украины и Молдовы", - заявил глава представительства сепаратистского региона в москве леонид манаков в интервью.
"Пока продолжается миротворческая миссия россии, Молдова скована любыми военными планами и приготовлениями против Приднестровья", - добавил он.
Детали
Во время интервью манаков заявил, что россия сократила численность своего миротворческого контингента с шести до двух мотострелковых батальонов, а нынешняя численность российских миротворцев в регионе не превышает 450 человек.
Он также заявил, что, по данным штаба Объединенной контрольной комиссии — объединенной силы в регионе, состоящем из российских, молдавских и приднестровских миротворцев, предполагается присутствие 3100 человек, и по закону можно увеличить численность российского контингента.
"Такой вариант есть, и он оправдан с точки зрения усиления рисков безопасности, в том числе террористической угрозы, и в то же время юридически обоснован документами", - заявил манаков, добавив, что это возможно за счет постоянно проживающих в регионе россиян.
Добавим
Приднестровье – это непризнанный сепаратистский регион, признанный на международном уровне частью Молдовы, но под контролем пророссийских сепаратистов после двухлетнего конфликта 1990-1992 годов.
Соглашение о прекращении огня было подписано в июле 1992 г. между Кишиневом и москвой, согласно которому в регионе были размещены миротворческие силы в составе российских, молдавских и приднестровских сил, которым было поручено соблюдать прекращение огня и других мер безопасности.
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