Придністров’я закликає росію збільшити чисельність військового контингенту в регіоні

ukru
Ексклюзив
08:30 • 30276 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 45198 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 63484 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 291655 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 391539 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 316812 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 348560 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 309186 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223918 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207207 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
97 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 54402 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 55591 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 43065 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 54626 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 44128 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 63507 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 409544 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 551502 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 583422 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 579788 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 15506 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 44222 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 211438 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 391586 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 180670 перегляди
Актуальне
Придністров’я закликає росію збільшити чисельність військового контингенту в регіоні

Придністров’я закликає росію збільшити чисельність військового контингенту в регіоні

Київ • УНН

 • 968019 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Придністров'я, що відколовся від Молдови, просить росію збільшити кількість "миротворців" у регіоні, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Цитата

"Миротворці є основним фактором безпеки на (берегах) Дністра, і вони є головною перешкодою проти України та Молдови", - заявив голова представництва сепаратистського регіону в москві леонід манаков в інтерв'ю.

"Поки триває миротворча місія росії, Молдова скована будь-якими військовими планами та приготуваннями проти Придністров'я", - додав він.

Деталі

Під час інтерв'ю манаков заявив, що росія скоротила чисельність свого миротворчого контингенту з шести до двох мотострілкових батальйонів, а нинішня чисельність російських миротворців у регіоні не перевищує 450 осіб.

Він також заявив, що, за даними штабу Об'єднаної контрольної комісії — об'єднаної сили в регіоні, що складається з російських, молдавських та придністровських миротворців, передбачається присутність 3100 осіб, і що за законом можна збільшити чисельність російського контингенту.

"Такий варіант є, і він виправданий з точки зору посилення ризиків безпеки, в тому числі терористичної загрози, і водночас юридично обґрунтований документами", - заявив манаков, додавши, що це можливо за рахунок росіян, які постійно проживають у регіоні.

Додамо

Придністров'я — це невизнаний сепаратистський регіон, визнаний на міжнародному рівні частиною Молдови, але під контролем проросійських сепаратистів після дворічного конфлікту 1990–1992 років.

Угода про припинення вогню була підписана в липні 1992 року між Кишиневом та москвою, відповідно до якої в регіоні були розміщені миротворчі сили у складі російських, молдавських та придністровських сил, яким було доручено дотримуватися припинення вогню та інших заходів безпеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кишинів після перемоги України зможе домогтися виведення військ рф з Придністров'я - глава МЗС Молдови

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.32
Bitcoin
$81,898.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.11
Золото
$3,155.00
Ethereum
$1,795.93