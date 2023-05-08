Придністров’я закликає росію збільшити чисельність військового контингенту в регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Придністров'я, що відколовся від Молдови, просить росію збільшити кількість "миротворців" у регіоні, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
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"Миротворці є основним фактором безпеки на (берегах) Дністра, і вони є головною перешкодою проти України та Молдови", - заявив голова представництва сепаратистського регіону в москві леонід манаков в інтерв'ю.
"Поки триває миротворча місія росії, Молдова скована будь-якими військовими планами та приготуваннями проти Придністров'я", - додав він.
Деталі
Під час інтерв'ю манаков заявив, що росія скоротила чисельність свого миротворчого контингенту з шести до двох мотострілкових батальйонів, а нинішня чисельність російських миротворців у регіоні не перевищує 450 осіб.
Він також заявив, що, за даними штабу Об'єднаної контрольної комісії — об'єднаної сили в регіоні, що складається з російських, молдавських та придністровських миротворців, передбачається присутність 3100 осіб, і що за законом можна збільшити чисельність російського контингенту.
"Такий варіант є, і він виправданий з точки зору посилення ризиків безпеки, в тому числі терористичної загрози, і водночас юридично обґрунтований документами", - заявив манаков, додавши, що це можливо за рахунок росіян, які постійно проживають у регіоні.
Додамо
Придністров'я — це невизнаний сепаратистський регіон, визнаний на міжнародному рівні частиною Молдови, але під контролем проросійських сепаратистів після дворічного конфлікту 1990–1992 років.
Угода про припинення вогню була підписана в липні 1992 року між Кишиневом та москвою, відповідно до якої в регіоні були розміщені миротворчі сили у складі російських, молдавських та придністровських сил, яким було доручено дотримуватися припинення вогню та інших заходів безпеки.
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