Кишинів після перемоги України зможе домогтися виведення військ рф з Придністров'я - глава МЗС Молдови

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"Ця війна змінила контекст для всіх, для всіх держав Європи, для десятків держав по всьому світу, для продовольчої безпеки в десятках держав Близького Сходу та Африки. Очевидно, що ця війна змінила параметри функціонування Республіки Молдова абсолютно в усіх сферах, включаючи придністровське врегулювання.

Але, як я вже сказав, ми всі чекаємо на перемогу України, яка дозволить нам у цьому новому контексті продовжити нашу роботу з мирного врегулювання придністровського конфлікту", - заявив він.

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За словами міністра, врегулювання війни в Україні містить "багато елементів, акторів, країн, інституцій, які мають значення". Він додав, що країни очікують перемоги України та звільнення її території від російських загарбників. Він також висловив оптимізм щодо того, що уряд Молдови зможе зберегти мир, демократію та "європейськість" країни за допомогою "найпотужніших, найвпливовіших держав і організацій у світі".

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску заявив, що його країна добиватиметься виведення російських військ із Придністров'я мирним шляхом