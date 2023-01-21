Кишинев после победы Украины сможет добиться вывода войск рф из Приднестровья - глава МИД Молдовы

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"Эта война изменила контекст для всех, для всех государств Европы, для десятков государств по всему миру, для продовольственной безопасности в десятках государств Ближнего Востока и Африки. Очевидно, что эта война изменила параметры функционирования Республики Молдова абсолютно во всех сферах, включая приднестровское урегулирование.

Но, как я уже сказал, мы все ждем победы Украины, которая позволит нам в этом новом контексте продолжить нашу работу по мирному урегулированию приднестровского конфликта", - заявил он.

Детали

По словам министра, урегулирование войны в Украине содержит "много элементов, акторов, стран, институтов, которые имеют значение". Он добавил, что страны ожидают победы Украины и освобождения ее территории от российских захватчиков. Он также выразил оптимизм относительно того, что правительство Молдовы сможет сохранить мир, демократию и "европейскость" страны с помощью "самых мощных, самых влиятельных государств и организаций в мире".

Напомним

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявил, что его страна будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья мирным путём