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Молдова добиватиметься виведення російських військ із Придністров'я мирним шляхом — МЗС Молдови

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску інтерв’ю телеканалу TV8 заявив, що його країна добиватиметься виведення російських військ із Придністров'я мирним шляхом, передає УНН.

Молдова добиватиметься виведення російських військ із Придністров'я мирним шляхом — МЗС Молдови

Цитата

“Ми завжди говорили, що нелегальна присутність російських військ на території Молдови є фактором нестабільності і для республіки, і для регіону. Єдиний метод, яким ми хочемо досягти цієї мети (виведення військ РФ з регіону – ред.) – це дипломатія, переговори та діалог з російською стороною та Придністров’ям”, – наголосив Попеску.

Раніше президентка Молдови Травня Санду неодноразово закликала Росію вивести свої війська з Придністров’я. Вона наголошувала, що їхня присутність порушує нейтралітет країни.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади спеціального представника України з питань придністровського врегулювання Юрія Клименка та призначив його послом в Аргентині.

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