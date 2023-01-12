Молдова добиватиметься виведення російських військ із Придністров'я мирним шляхом — МЗС Молдови

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“Ми завжди говорили, що нелегальна присутність російських військ на території Молдови є фактором нестабільності і для республіки, і для регіону. Єдиний метод, яким ми хочемо досягти цієї мети (виведення військ РФ з регіону – ред.) – це дипломатія, переговори та діалог з російською стороною та Придністров’ям”, – наголосив Попеску.

Раніше президентка Молдови Травня Санду неодноразово закликала Росію вивести свої війська з Придністров’я. Вона наголошувала, що їхня присутність порушує нейтралітет країни.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади спеціального представника України з питань придністровського врегулювання Юрія Клименка та призначив його послом в Аргентині.