Молдова добиватиметься виведення російських військ із Придністров'я мирним шляхом — МЗС Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску інтерв’ю телеканалу TV8 заявив, що його країна добиватиметься виведення російських військ із Придністров'я мирним шляхом, передає УНН.
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“Ми завжди говорили, що нелегальна присутність російських військ на території Молдови є фактором нестабільності і для республіки, і для регіону. Єдиний метод, яким ми хочемо досягти цієї мети (виведення військ РФ з регіону – ред.) – це дипломатія, переговори та діалог з російською стороною та Придністров’ям”, – наголосив Попеску.
Раніше президентка Молдови Травня Санду неодноразово закликала Росію вивести свої війська з Придністров’я. Вона наголошувала, що їхня присутність порушує нейтралітет країни.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади спеціального представника України з питань придністровського врегулювання Юрія Клименка та призначив його послом в Аргентині.