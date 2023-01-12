Молдова будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья мирным путем - МИД Молдовы

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“Мы всегда говорили, что нелегальное присутствие российских войск на территории Молдовы является фактором нестабильности и для республики, и для региона. Единственный метод, которым мы хотим достичь этой цели (вывод войск РФ из региона – ред.) – это дипломатия, переговоры и диалог с российской стороной и Приднестровьем”, – подчеркнул Попеску.

Ранее президент Молдовы Майя Санду неоднократно призывала Россию вывести свои войска из Приднестровья’. Она отмечала, что их присутствие нарушает нейтралитет страны.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования Юрия Клименко и назначил его послом в Аргентине.