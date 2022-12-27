Зеленський звільнив спецпредставника з питань Придністров'я і призначив послом

ukru
19:27 • 11850 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 43949 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 86961 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 138196 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 163197 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 338489 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217492 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192938 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 324695 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458918 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
96 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стара “копійка” та ікони: нардеп-втікач Дмитрук подав декларацію

31 березня, 12:39 • 32488 перегляди

Понад 1,4 млн грн зарплати, кілька будинків та земділянок на Київщині: що задекларував Лісовий

31 березня, 12:43 • 51320 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 112054 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 73882 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 31532 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 338486 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 324693 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 543051 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 674302 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694794 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 73882 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 112054 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198316 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224404 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217414 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Truth Social

Зеленський звільнив спецпредставника з питань Придністров'я і призначив послом

Зеленський звільнив спецпредставника з питань Придністров'я і призначив послом

Київ • УНН

 • 488502 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади спеціального представника України з питань придністровського врегулювання Юрія Клименка та призначив його послом в Аргентині. Про це йдеться в указах №№ 887, 888 від 26 грудня, пише УНН.

Деталі

"... увільнити Клименка Юрія Аркадійовича від виконання обов'язків спеціального представника України з питань придністровського врегулювання", - йдеться у тексті першого указу.

"Призначити Клименка Юрія Аркадійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Аргентинській Республіці", - сказано в другому.

Доповнення

Зеленський призначив Клименка спецпредставником з придністровського врегулювання 8 лютого.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$82,563.20
Золото
$3,156.75
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.02