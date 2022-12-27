Зеленський звільнив спецпредставника з питань Придністров'я і призначив послом

Деталі

"... увільнити Клименка Юрія Аркадійовича від виконання обов'язків спеціального представника України з питань придністровського врегулювання", - йдеться у тексті першого указу.

"Призначити Клименка Юрія Аркадійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Аргентинській Республіці", - сказано в другому.

Доповнення

Зеленський призначив Клименка спецпредставником з придністровського врегулювання 8 лютого.