Зеленский уволил спецпредставителя по вопросам Приднестровья и назначил послом

Детали

"... освободить Клименко Юрия Аркадьевича от исполнения обязанностей специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования", - говорится в тексте первого указа.

"Назначить Клименко Юрия Аркадьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Аргентинской Республике", - говорится во втором.

Дополнение

Зеленский назначил Клименко спецпредставителем по приднестровскому урегулированию 8 февраля.