Зеленский уволил спецпредставителя по вопросам Приднестровья и назначил послом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования Юрия Клименко и назначил его послом в Аргентине. Об этом говорится в указах №№ 887, 888 от 26 декабря, пишет УНН.
Детали
"... освободить Клименко Юрия Аркадьевича от исполнения обязанностей специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования", - говорится в тексте первого указа.
"Назначить Клименко Юрия Аркадьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Аргентинской Республике", - говорится во втором.
Дополнение
Зеленский назначил Клименко спецпредставителем по приднестровскому урегулированию 8 февраля.