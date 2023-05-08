Молдова отреагировала на просьбу Приднестровья к рф об увеличении количества "миротворцев"

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«Прежде всего, необходимо прояснить вопрос о статусе так называемого представительства, от имени которого выступает господин Манаков. Уже более четырех лет Кишинев ждет таких разъяснений. Во-вторых, о механизме миротворческих сил могут говорить стороны, подписавшие Соглашение от 21 июля 1992 года, а не люди, не имеющие к нему никакого отношения», — подчеркнули в Бюро.

Дополнение

Отколовшееся от Молдовы Приднестровье просит россию увеличить количество "миротворцев" в регионе.

Добавим

Приднестровье – это непризнанный сепаратистский регион, признанный на международном уровне частью Молдовы, но под контролем пророссийских сепаратистов после двухлетнего конфликта 1990-1992 годов.

Соглашение о прекращении огня было подписано в июле 1992 г. между Кишиневом и москвой, согласно которому в регионе были размещены миротворческие силы в составе российских, молдавских и приднестровских сил, которым было поручено соблюдать прекращение огня и других мер безопасности.