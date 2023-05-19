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США и Молдова подписали соглашение об "открытом небе"

США и Молдова подписали соглашение об "открытом небе"

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. В Кишиневе министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилия Дабижа и заместитель госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма подписали соглашение “Открытое небо”, которое содержит условия для запуска прямых рейсов между странами. Об этом объявил Госдеп США, пишет УНН.

Цитата

"Это Соглашение с Молдовой расширит наше прочное экономическое и коммерческое партнерство, будет способствовать развитию связей между людьми и создаст новые возможности для авиакомпаний, туристических компаний и клиентов. Авиаперевозчики могут предоставлять более доступные, удобные и эффективные воздушные услуги путешественникам и грузоотправителям, способствуя развитию туризма и торговли. Соглашение также обязывает оба правительства придерживаться высоких стандартов авиационной безопасности", - отметили в Госдепе США.

Детали

Министр Молдовы Лилия Дабижа отметила, что соглашение вступит в силу после выполнения нескольких юридических формальностей. Однако она не говорила сколько времени на это уйдет. 

Представитель США Ричард Верма отметил, что соглашение будет применяться временно после подписания и вступит в силу после обмена дипломатическими нотами.

Справочно 

Переговоры о подписании соглашения по либерализации потока воздушного транспорта между Молдовой и США начались в 2018 году.

США подписали соглашения об «Открытом небе» с более чем 130 странами мира.

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