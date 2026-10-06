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Секретный гонорар и почти 18 млн долларов из бюджета: в Грузии попытались подсчитать стоимость концерта Канье Уэста

Киев • УНН

 • 1926 просмотра

Starring Georgia получила почти 18 млн долларов государственной поддержки перед концертом Ye. Шоу собрало более 70 тысяч зрителей и 12,2 млн долларов.

Секретный гонорар и почти 18 млн долларов из бюджета: в Грузии попытались подсчитать стоимость концерта Канье Уэста

Перед масштабным июньским шоу американского рэпера Канье Уэста (Ye) в Тбилиси государственная компания «Старринг Джорджия» (Starring Georgia) получила от правительства Грузии субсидию в размере 42,6 млн лари ($17,8 млн). Это следует из опубликованного Министерством финансов документа об анализе фискальных рисков бюджета, сообщает УНН со ссылкой на Новости Грузия и агентство bm.ge.

Детали

Издание отмечает, что проект Starring Georgia создали под эгидой Министерства культуры для продвижения страны и развития туризма посредством приглашения мировых музыкальных звезд.

Указанные 42,6 млн лари перечислили компании в 2025 году. Это первая государственная поддержка Starring Georgia с 2022 года, когда площадка Black Sea Arena в Шекветили получила 73 млн лари на стартовый запуск программы. При этом на протяжении всего 2025 года компания не проводила ни одного дорогостоящего концерта, а ее главным и самым масштабным проектом в 2026 году стало именно выступление Канье Уэста.

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Сколько именно из полученных бюджетных средств и доходов от продажи билетов пошло на гонорар исполнителю, остается неизвестным.

Starring Georgia традиционно работает в режиме ограниченной публичности: ключевые договоры и информация о выплатах гонораров артистам отсутствуют как на сайте самой компании, так и в едином реестре государственных закупок. Более того, в мае 2026 года правительство Грузии официальным постановлением освободило Starring Georgia от обязательного исследования рынка при заключении контрактов.

Несмотря на закрытость сметы, коммерческие показатели продажи билетов на шоу оказались рекордными для грузинского шоу-бизнеса. Концерт, состоявшийся 12 июня на тбилисском стадионе «Динамо-Арена», собрал более 70 тысяч зрителей. По данным компании, валовая выручка от продажи билетов превысила 31,8 млн лари (12,2 млн долларов).

Выступление Ye стало первым концертом рэпера в Грузии и на всем постсоветском пространстве, а также крупнейшим коммерческим шоу в истории страны, побив прошлогодний рекорд Джастина Тимберлейка (55 тысяч зрителей).

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Параллельно с документом Минфина Грузии стало известно о завершении консолидации культурных активов под управлением Министерства культуры. В январе 2025 года в состав Starring Georgia вошли Тбилисский государственный концертный зал (Филармония) и управляющая компания Black Sea Arena, а в конце того же года к структуре присоединилось ООО «Сервис-7», оператор парка развлечений «Цицинатела».

Антонина Туманова

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