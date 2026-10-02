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В рф отменили концерты Канье Уэста с аншлагами из-за жалоб на шоу и «прославления Гитлера»

Киев • УНН

 • 5434 просмотра

Два аншлаговых концерта Ye в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября отменили. Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты.

В рф отменили концерты Канье Уэста с аншлагами из-за жалоб на шоу и «прославления Гитлера»
Канье Уэст. Фото: Stephen Lovekin/Shutterstock

Организаторы подтвердили, что два аншлаговых концерта, на которых Канье Уэст должен был выступить в России, были отменены после многонедельной неразберихи, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Американский рэпер, который теперь называется Ye, должен был выступить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября.

В сообщении, опубликованном в приложении для обмена сообщениями Telegram в четверг, организатор Say Agency сообщил, что шоу больше не состоится.

«Друзья, с искренним сожалением сообщаем, что концерты Ye в Санкт-Петербурге в запланированные даты не состоятся», — написали в московском агентстве.

«В ближайшее время мы свяжемся с вами с официальным заявлением относительно статуса проекта и планов на будущее.

«Агентство «Сай» очень благодарно всем, кто эти полтора месяца был с нами: поддерживал, волновался и, как и мы, ждал этих концертов всем сердцем. Мы остаемся на связи и продолжаем работать».

Агентство добавило, что возврат средств за билеты будет доступен с понедельника, 12 октября, с подробной информацией о «правилах и условиях возврата».

Добавим

Издание отмечает, что заявлению об отмене концертов предшествовали недели неразберихи относительно статуса шоу. «Газпром Арена» сначала восторженно писала о концертах в социальных сетях, называя Ye «самым влиятельным музыкальным артистом нашего времени». Затем в августе, после того как концерты были распроданы, компания заявила, что не подписала с организаторами концертов договор аренды стадиона, поэтому концерт не мог состояться на ее территории.

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Арена подчеркнула, что «не несет» ответственности за бронирование, и признала, что получала жалобы на шоу.

Представительница российского МИД Мария Захарова ранее назвала запланированные шоу неприемлемыми из-за «прославления» Ye Гитлера.

Политик Николай Новичков призвал начать расследование в отношении музыканта за восхваление Гитлера и заявил, что концерты должны быть отменены, если он публично не заявит о «моральной поддержке России и спецоперации (войны в Украине — ред.)».

В прошлом году Ye начал продавать футболки со свастикой и выпустил песню под названием Heil Hitler.

В январе он опубликовал объявление на всю страницу в Wall Street Journal, чтобы извиниться, под заголовком: «Тем, кому я причинил боль».

Он писал: «Я не нацист и не антисемит. Я люблю евреев».

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Рэпер сказал, что его биполярное расстройство привело его к «четырехмесячному маниакальному эпизоду психотического, параноидального и импульсивного поведения, который разрушил мою жизнь».

Издание подчеркивает, что планы Ye выступить в России — вслед за Полом Окенфолдом, DaBaby, Джейсоном Деруло и Akon — пренебрегают масштабными санкциями и призывами к культурному бойкоту после того, как страна вторглась в Украину в 2022 году.

В апреле выступление Ye во Франции было отложено после того, как ему отказали в визе в Великобританию, что привело к отмене его выступлений на лондонском фестивале Wireless из-за негативной реакции после его антисемитских высказываний.

Ye должен был выступить на фестивале Pulse of Gaia на арене RCF в Реджо-Эмилии в июле, но префект города Сальваторе Ангиери остановил концерты после того, как местная еврейская община выразила «обеспокоенность».

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Антонина Туманова

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