Канье Уэст извинился перед евреями за прошлые антисемитские заявления - Bild
Киев • УНН
Американский рэпер, ранее высказывавшийся в поддержку Адольфа Гитлера, встретился в Нью-Йорке с раввином Йешаяу Йосефом Пинто. Он объяснил свои прошлые выходки борьбой с биполярным расстройством.
Американский рэпер Канье Уэст, известный под псевдонимом Ye, впервые публично извинился за свои антисемитские заявления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.
Подробности
Также Уэст добавил, что хочет начать путь к исправлению и "вернуться к миру и любви". В то же время раввин заявил, что "человека определяют не его ошибки, а то, как он их исправляет".
В конце встречи Пинто обнял Уэста и пожелал ему "только хорошего в будущем".
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Канье Уэст начал продавать футболки со свастикой через бренд Yeezy.
До этого Канье Уэст подвергся критике за оскорбительные высказывания о евреях. В частности, его раскритиковал актер сериала "Друзья" Дэвид Швиммер, который обратился к Илону Маску с призывом заблокировать аккаунт Канье.