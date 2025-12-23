В трех областях продолжаются восстановительные работы после ночной атаки рф на энергообъекты - Минэнерго

$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:52 • 3714 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 6496 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 11595 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
12:03 • 21173 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 18700 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 24188 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 15499 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 16912 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22434 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38059 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
82%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 18360 просмотра
путину не интересны компромиссы, уступки со стороны Украины его не остановят - экс-глава Госдепа США Блинкен23 декабря, 09:33 • 4682 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 15969 просмотра
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД12:12 • 14211 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 9548 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15 • 11602 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 9734 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 21178 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 24190 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 86706 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Франция
Село
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 16063 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 18445 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 23773 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 25982 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 48498 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
9К720 Искандер
Фильм

В трех областях продолжаются восстановительные работы после ночной атаки рф на энергообъекты - Минэнерго

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Энергетики стабилизируют ситуацию в Украине после массированной атаки рф на энергетическую инфраструктуру. Восстановительные работы продолжаются в Ровенской, Тернопольской и Одесской областях, при этом ограничения потребления применяются во всех регионах.

В трех областях продолжаются восстановительные работы после ночной атаки рф на энергообъекты - Минэнерго

Энергетики стабилизируют ситуацию после массированной атаки рф на энергетическую инфраструктуру. В Ровенской, Тернопольской и Одесской областях продолжаются восстановительные работы. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает УНН. 

После очередной массированной атаки рф на энергетическую инфраструктуру Украины энергетики постепенно стабилизируют ситуацию. В Ровенской, Тернопольской и Одесской областях продолжаются восстановительные работы. Меры ограничения потребления продолжают применяться во всех областях. Действуют как графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, так и почасовые отключения для всех категорий потребителей 

- говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. 

Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями. Актуальные графики отключений и оперативная информация размещаются исключительно на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения 

- отметили в министерстве. 

Напомним 

24 декабря во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причина - последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Ровненская область
Тернопольская область
Одесская область
Министерство энергетики Украины
Украина