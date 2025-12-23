В трех областях продолжаются восстановительные работы после ночной атаки рф на энергообъекты - Минэнерго
Киев • УНН
Энергетики стабилизируют ситуацию в Украине после массированной атаки рф на энергетическую инфраструктуру. Восстановительные работы продолжаются в Ровенской, Тернопольской и Одесской областях, при этом ограничения потребления применяются во всех регионах.
Энергетики стабилизируют ситуацию после массированной атаки рф на энергетическую инфраструктуру. В Ровенской, Тернопольской и Одесской областях продолжаются восстановительные работы. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает УНН.
После очередной массированной атаки рф на энергетическую инфраструктуру Украины энергетики постепенно стабилизируют ситуацию. В Ровенской, Тернопольской и Одесской областях продолжаются восстановительные работы. Меры ограничения потребления продолжают применяться во всех областях. Действуют как графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, так и почасовые отключения для всех категорий потребителей
В министерстве добавили, что долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах.
Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями. Актуальные графики отключений и оперативная информация размещаются исключительно на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения
Напомним
24 декабря во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причина - последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.