Ще один день з графіками: завтра у більшості регіонів України вимикатимуть світло

15:52 • 1904 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 3612 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 9424 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
12:03 • 19366 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 17499 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 23124 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 15157 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 16693 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 22266 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 37889 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Популярнi новини
Київщина зазнала нічної атаки рф: зачепило два райони, є загибла та 3 постраждалих23 грудня, 06:57 • 8552 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 17246 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 14716 перегляди
Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД12:12 • 12805 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 6674 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
15:15 • 9418 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 6748 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 19365 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 23124 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 85978 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 14767 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 17293 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 23471 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 25701 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 48194 перегляди
Ще один день з графіками: завтра у більшості регіонів України вимикатимуть світло

Київ • УНН

 • 126 перегляди

24 грудня в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Причина — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ще один день з графіками: завтра у більшості регіонів України вимикатимуть світло

Більшість регіонів Україні завтра житиме за графіками відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 24 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- резюмували в Укренерго.

Відключень світла з 24 грудня буде менше - Свириденко21.12.25, 20:04 • 4004 перегляди

Антоніна Туманова

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна