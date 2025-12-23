Ще один день з графіками: завтра у більшості регіонів України вимикатимуть світло
Київ • УНН
24 грудня в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Причина — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Більшість регіонів Україні завтра житиме за графіками відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 24 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
