Відключень світла з 24 грудня буде менше - Свириденко
Київ • УНН
Кабінет міністрів України до 24 грудня перенаправить до 1 ГВт електроенергії для потреб населення. Це зменшить кількість відключень, балансуючи енергосистему.
Кабінет міністрів України поставив завдання всім відповідальним органам до 24 грудня забезпечити безумовне виконання рішення щодо перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу для потреб населення. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише УНН.
Деталі
За її інформацією, йдеться про обсяг до 1 ГВт електроенергії. Він став доступним у результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури.
Свириденко наголосила, що "це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей".
"Працюємо й за іншими напрямками, зокрема збільшення імпорту електричної енергії, відновлення пошкодженої атаками ворога генерації, а також нарощування індивідуальної генерації", - додала прем’єрка.
Нагадаємо
Раніше прем'єрка Юлія Свириденко заявляла про очікуване зменшення тривалості відключень електроенергії в Україні вже цими вихідними. Це пов'язано з координацією дій щодо відновлення енергосистеми та забезпеченням резервів після обстрілів.