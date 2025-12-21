Відключень світла з 24 грудня буде менше - Свириденко

$42.340.00
49.590.00
ukenru
Ексклюзив
12:47 • 10175 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 18200 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 20653 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 34893 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 62912 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 68757 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 42537 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 36702 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 38064 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 43020 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.1м/с
94%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українські сили просунулись у Куп’янську, росіяни активізувались на Сумщині - ISW21 грудня, 08:42 • 7104 перегляди
33-річна інженерка з інвалідністю здійснила історичний політ до межі космосу21 грудня, 09:37 • 12000 перегляди
росіяни зустрічатимуть 2026 рік у режимі жорсткої економії - розвідка21 грудня, 10:37 • 5782 перегляди
Над Чорним морем помітили новітній американський літак-розвідник - Кримський вітерPhoto13:13 • 10104 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto14:01 • 11241 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto14:01 • 11265 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 37706 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 68757 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 108339 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 79099 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Марк Рютте
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Одеська область
Румунія
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 15064 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 16959 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 29255 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 48562 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 34991 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
The Guardian
Техніка
Фільм
Серіали

Відключень світла з 24 грудня буде менше - Свириденко

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Кабінет міністрів України до 24 грудня перенаправить до 1 ГВт електроенергії для потреб населення. Це зменшить кількість відключень, балансуючи енергосистему.

Відключень світла з 24 грудня буде менше - Свириденко

Кабінет міністрів України поставив завдання всім відповідальним органам до 24 грудня забезпечити безумовне виконання рішення щодо перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу для потреб населення. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише УНН.

Деталі

За її інформацією, йдеться про обсяг до 1 ГВт електроенергії. Він став доступним у результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури.

Свириденко наголосила, що "це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей". 

"Працюємо й за іншими напрямками, зокрема збільшення імпорту електричної енергії, відновлення пошкодженої атаками ворога генерації, а також нарощування індивідуальної генерації", - додала прем’єрка.

Нагадаємо

Раніше прем'єрка Юлія Свириденко заявляла про очікуване зменшення тривалості відключень електроенергії в Україні вже цими вихідними. Це пов'язано з координацією дій щодо відновлення енергосистеми та забезпеченням резервів після обстрілів.

Ольга Розгон

СуспільствоПолітика
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Україна