Отключений света с 24 декабря будет меньше - Свириденко

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Кабинет министров Украины до 24 декабря перенаправит до 1 ГВт электроэнергии для нужд населения. Это уменьшит количество отключений, балансируя энергосистему.

Отключений света с 24 декабря будет меньше - Свириденко

Кабинет министров Украины поставил задачу всем ответственным органам до 24 декабря обеспечить безусловное выполнение решения о перенаправлении высвобожденного энергетического ресурса для нужд населения. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Подробности

По ее информации, речь идет об объеме до 1 ГВт электроэнергии. Он стал доступен в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры.

Свириденко подчеркнула, что "это один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и уменьшить количество отключений у людей". 

"Работаем и по другим направлениям, в частности увеличение импорта электрической энергии, восстановление поврежденной атаками врага генерации, а также наращивание индивидуальной генерации", - добавила премьер.

Напомним

Ранее премьер Юлия Свириденко заявляла об ожидаемом уменьшении продолжительности отключений электроэнергии в Украине уже в эти выходные. Это связано с координацией действий по восстановлению энергосистемы и обеспечением резервов после обстрелов.

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Украина