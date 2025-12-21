Отключений света с 24 декабря будет меньше - Свириденко
Киев • УНН
Кабинет министров Украины до 24 декабря перенаправит до 1 ГВт электроэнергии для нужд населения. Это уменьшит количество отключений, балансируя энергосистему.
Кабинет министров Украины поставил задачу всем ответственным органам до 24 декабря обеспечить безусловное выполнение решения о перенаправлении высвобожденного энергетического ресурса для нужд населения. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.
Подробности
По ее информации, речь идет об объеме до 1 ГВт электроэнергии. Он стал доступен в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры.
Свириденко подчеркнула, что "это один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и уменьшить количество отключений у людей".
"Работаем и по другим направлениям, в частности увеличение импорта электрической энергии, восстановление поврежденной атаками врага генерации, а также наращивание индивидуальной генерации", - добавила премьер.
Напомним
Ранее премьер Юлия Свириденко заявляла об ожидаемом уменьшении продолжительности отключений электроэнергии в Украине уже в эти выходные. Это связано с координацией действий по восстановлению энергосистемы и обеспечением резервов после обстрелов.