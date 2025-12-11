$42.280.10
12:12
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних

Київ • УНН

 • 698 перегляди

Прем'єрка Юлія Свириденко заявила про очікуване зменшення тривалості відключень електроенергії в Україні вже цими вихідними. Це пов'язано з координацією дій щодо відновлення енергосистеми та забезпеченням резервів після обстрілів.

Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних

В Україні очікують зменшення тривалості відключень вже цими вихідними. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко після чергового засідання енергетичного штабу, передає УНН.

Наша мета — у людей має бути світло. Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними 

- наголосила Свириденко.

Деталі

Прем'єрка також наголосила, що під час засідання штабу заслухала доповіді про стан енергосистеми.

Скоординували подальші дії для відновлення після обстрілів, забезпечення необхідних резервів палива та обладнання, захисту обʼєктів, нарощення генерації і головне — забезпечення людей світлом 

- додала вона.

Свириденко зауважила, що тримає на контролі виконання рішення уряду про перегляд списку критичної інфраструктури, а також очікує фактичної оптимізації споживання електроенергії на місцях від всіх ОВА. 

Окремо приділили увагу приєднанню когенераційних установок до загальної мережі. Уряд ухвалив відповідні рішення минулого тижня. Обʼєкти розподіленої генерації мають повноцінно запрацювати, це допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі. Доручили усім міністерствам та ОВА забезпечити наявність альтернативних джерел живлення для всіх обʼєктів життєзабезпечення 

- резюмувала прем'єрка.

Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення09.12.25, 20:20 • 43945 переглядiв

Антоніна Туманова

