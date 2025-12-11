Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних

В Україні очікують зменшення тривалості відключень вже цими вихідними. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко після чергового засідання енергетичного штабу, передає УНН.

Наша мета — у людей має бути світло. Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними

Прем'єрка також наголосила, що під час засідання штабу заслухала доповіді про стан енергосистеми.

Скоординували подальші дії для відновлення після обстрілів, забезпечення необхідних резервів палива та обладнання, захисту обʼєктів, нарощення генерації і головне — забезпечення людей світлом

Свириденко зауважила, що тримає на контролі виконання рішення уряду про перегляд списку критичної інфраструктури, а також очікує фактичної оптимізації споживання електроенергії на місцях від всіх ОВА.

Окремо приділили увагу приєднанню когенераційних установок до загальної мережі. Уряд ухвалив відповідні рішення минулого тижня. Обʼєкти розподіленої генерації мають повноцінно запрацювати, це допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі. Доручили усім міністерствам та ОВА забезпечити наявність альтернативних джерел живлення для всіх обʼєктів життєзабезпечення