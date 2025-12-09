49.020.03
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення

Київ • УНН

Уряд України ухвалив низку рішень для покращення ситуації із забезпеченням світла для людей. Серед них – перегляд списків об'єктів критичної інфраструктури та дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям.

Побутові споживачі отримають більше годин зі світлом - уряд під час засідання ухвалив низку важливих рішень. Серед них - перегляд списків обʼєктів критичної інфраструктури, відключення декоративних гірлянд та вуличної реклами, а також дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше, передає УНН.

Постійні російські обстріли пошкодили обʼєкти генерації, мережі та системи передачі і зумовили складну ситуацію в енергосистемі. Уряд ухвалив низку рішень для покращення ситуації із забезпеченням світла для людей 

- повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

Чотири рішення для світла:

1. Обласним військовим адміністраціям доручили переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів.

Водночас відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним. З переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення. Рішення ухвалюємо для підтримки людей. Вивільнені обсяги електричної енергії спрямовуємо для побутових споживачів 

- повідомила Свириденко.

За її словами, контроль за виконанням цих рішень покладено на Міністерство енергетики та Державну інспекцію енергетичного нагляду України.

2. Доручили ОВА, органам місцевого самоврядування і відповідним комунальним підприємствам скоротити споживання електроенергії.

Додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці. В​улиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії електричної енергії. Їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією. Пересування людей та безпека дорожнього руху має бути дотримана 

- додала прем'єрка.

За її словами, заходи з економії не застосовуються до електричної енергії, яка виробляється на власних енергогенеруючих установках споживачів для власних потреб.

3. Доручили Міненерго та Мінрозвитку, Держінспекції енергетичного нагляду та всім ОВА забезпечити повне функціонування об'єктів розподіленої генерації — газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, дизельних, бензинових та газових генераторів.

Проблеми, які перешкоджають відпуску електричної енергії в мережу операторів, мають бути оперативно усунені. Усі наявні когенераційні установки повинні бути запущені в роботу. Рішення для цього Кабмін ухвалив минулого тижня 

- додала Свириденко.

4. Уряд дав дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше.

Це зменшить навантаження на енергосистему України і стабілізує навантаження у пікові години. Імпорт відбуватиметься за погодженням з Укренерго 

- резюмувала Свириденко.

Антоніна Туманова

