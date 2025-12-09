Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення

Побутові споживачі отримають більше годин зі світлом - уряд під час засідання ухвалив низку важливих рішень. Серед них - перегляд списків обʼєктів критичної інфраструктури, відключення декоративних гірлянд та вуличної реклами, а також дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше, передає УНН.

Постійні російські обстріли пошкодили обʼєкти генерації, мережі та системи передачі і зумовили складну ситуацію в енергосистемі. Уряд ухвалив низку рішень для покращення ситуації із забезпеченням світла для людей - повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

Чотири рішення для світла:

1. Обласним військовим адміністраціям доручили переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів.

Водночас відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним. З переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення. Рішення ухвалюємо для підтримки людей. Вивільнені обсяги електричної енергії спрямовуємо для побутових споживачів - повідомила Свириденко.

За її словами, контроль за виконанням цих рішень покладено на Міністерство енергетики та Державну інспекцію енергетичного нагляду України.

2. Доручили ОВА, органам місцевого самоврядування і відповідним комунальним підприємствам скоротити споживання електроенергії.

Додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці. В​улиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії електричної енергії. Їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією. Пересування людей та безпека дорожнього руху має бути дотримана - додала прем'єрка.

За її словами, заходи з економії не застосовуються до електричної енергії, яка виробляється на власних енергогенеруючих установках споживачів для власних потреб.

3. Доручили Міненерго та Мінрозвитку, Держінспекції енергетичного нагляду та всім ОВА забезпечити повне функціонування об'єктів розподіленої генерації — газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, дизельних, бензинових та газових генераторів.

Проблеми, які перешкоджають відпуску електричної енергії в мережу операторів, мають бути оперативно усунені. Усі наявні когенераційні установки повинні бути запущені в роботу. Рішення для цього Кабмін ухвалив минулого тижня - додала Свириденко.

4. Уряд дав дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше.

Це зменшить навантаження на енергосистему України і стабілізує навантаження у пікові години. Імпорт відбуватиметься за погодженням з Укренерго - резюмувала Свириденко.

рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго