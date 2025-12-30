$42.220.15
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
Публікації
Ексклюзиви
Аналітики Інституту вивчення війни не виявили відеозаписів чи місцевих повідомлень про ймовірну атаку українських безпілотників на резиденцію путіна в новгородській області. Обставини цієї ймовірної атаки не відповідають схемі спостережуваних доказів українських ударів по росії.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не знайшли жодних відеозаписів, а також місцевих чи регіональних повідомлень про ймовірну атаку українських безпілотників на резиденцію російського диктатора володимира путіна у новгородській області, про що стверджував глава МЗС рф сергій лавров. Про це йдеться у звіті ISW, передає УНН.

Деталі

Як зазначають в ISW, кремль звинуватив Україну у здійсненні далекобійного удару безпілотників по резиденції президента росії володимира путіна в новгородській області 29 грудня. Очільник МЗС рф сергій лавров заявив, що ЗСУ запустили 91 далекобійний безпілотник по резиденції путіна у новгородській області.

У ISW наголосили, що обставини цього ймовірного удару не відповідають схемі спостережуваних доказів, коли українські війська здійснюють удари по росії.

Підтверджені українські удари по росії зазвичай генерують докази, які можна спостерігати у відкритих джерелах. Такі докази включають відеозаписи, часто геолокаційні, операцій протиповітряної оборони, вибухів, пожеж або клубів диму поблизу цільових об'єктів; заяви місцевої та регіональної російської влади, які зазвичай применшують успішні українські удари як "уламки" збитих дронів; та повідомлення місцевих джерел та ЗМІ про пожежі або пошкодження таких об'єктів. ISW не спостерігала жодних таких відеозаписів, а також місцевих чи регіональних повідомлень про українські удари поблизу резиденції путіна, які б підтверджували твердження лаврова

- зазначають аналітики.

Вони також додали, що твердження лаврова про збиття 89 українських дронів над новгородською областю також суперечить твердженню міноборони рф про те, що російські війська збили 47 українських дронів над областю в ніч з 28 на 29 грудня, що ще більше підриває це твердження.

Раніше українські війська завдали ударів по численних військових цілях у новгородській області, що мало докази. кремль не надав жодних доказів на підтвердження свого твердження про те, що українські війська обстріляли резиденцію путіна

- додали в ISW.

російські опозиційні медіа опублікували розслідування щодо ймовірного удару, в якому повідомлялося, що мешканці Валдаю не чули, як працюють системи ППО вночі, хоча російські системи ППО мали б спрацювати, щоб збити до 91 українських безпілотників.

Нагадаємо

Очільник мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.

російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом поінформував американського лідера про атаку безпілотниками на свою резиденцію в новгородській області. За словами помічника глави кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін розповів йому про атаку на його резиденцію, зазначивши, що йому це не подобається.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відмовився надавати докази атаки резиденції лідера рф за допомогою БПЛА.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Київ