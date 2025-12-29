лавров заявив, що українські дрони атакували резиденцію путіна: пригрозив ударом у відповідь та переглядом переговорної позиції рф
Київ • УНН
Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Україна атакувала державну резиденцію президента рф у Новгородській області 91 безпілотником. Він пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію, незважаючи на те, що не має наміру виходити з переговорного процесу зі США.
Глава мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в Новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію, передає УНН із посиланням на мзс рф.
Деталі
За словами лаврова, у ніч із 28 на 29 грудня "київський режим здійснив терористичну атаку з використанням 91 ударного безпілотного літального апарату дальньої дії на державну резиденцію президента російської федерації в Новгородській області".
Усі безпілотні літальні апарати знищені засобами протиповітряної оборони збройних сил російської федерації. Даних про постраждалих та збитки від уламків БПЛА не надходило
лавров запевнив, що "подібні безрозсудні дії не залишаться без відповіді, об'єкти для ударів у відповідь і час їх нанесення Збройними силами росії визначено".
При цьому, за його словами, москва не має наміру виходити з переговорного процесу зі Сполученими Штатами, але "переговорну позицію росії буде переглянуто".
При цьому глава мзс рф забув про низку нищівних атак рф на українську енергетику та смертосні удари по цивільним.
