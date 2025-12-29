$42.060.13
Ексклюзив
15:25 • 762 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 3064 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 9994 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 11448 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 17759 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 34733 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54255 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58676 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51560 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
28 грудня, 19:32 • 40460 перегляди
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
лавров заявив, що українські дрони атакували резиденцію путіна: пригрозив ударом у відповідь та переглядом переговорної позиції рф

Київ

 • 72 перегляди

Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Україна атакувала державну резиденцію президента рф у Новгородській області 91 безпілотником. Він пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію, незважаючи на те, що не має наміру виходити з переговорного процесу зі США.

лавров заявив, що українські дрони атакували резиденцію путіна: пригрозив ударом у відповідь та переглядом переговорної позиції рф

Глава мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в Новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію, передає УНН із посиланням на мзс рф.

Деталі

За словами лаврова, у ніч із 28 на 29 грудня "київський режим здійснив терористичну атаку з використанням 91 ударного безпілотного літального апарату дальньої дії на державну резиденцію президента російської федерації в Новгородській області".

Усі безпілотні літальні апарати знищені засобами протиповітряної оборони збройних сил російської федерації. Даних про постраждалих та збитки від уламків БПЛА не надходило 

- додав глава мзс рф.

лавров запевнив, що "подібні безрозсудні дії не залишаться без відповіді,  об'єкти для ударів у відповідь і час їх нанесення Збройними силами росії визначено".

При цьому, за його словами, москва не має наміру виходити з переговорного процесу зі Сполученими Штатами, але "переговорну позицію росії буде переглянуто".

При цьому глава мзс рф забув про низку нищівних атак рф на українську енергетику та смертосні удари по цивільним.

"До Сум менше 20 кілометрів"? путін отримав доповіді про небувалі успіхи на фронті29.12.25, 15:52 • 1704 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Лавров Сергій Вікторович
Електроенергія
Сполучені Штати Америки
Україна