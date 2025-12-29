"До Сум менше 20 кілометрів"? путін отримав доповіді про небувалі успіхи на фронті

російський диктатор володимир путін зібрав нараду щодо ситуації на війні з Україною. Ймовірно, з нагоди нового року російські військові вирішили потішити путіна казками про небувалі успіхи на фронті - до Сум їм, мовляв, лишилось 20 км, а крім того - ведуть бої за Оріхове і рухаються до Запоріжжя, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Що назаявляв російський диктатор

путін під час наради із військовими видав низку заяв:

потрібно рішуче припиняти спроби противника перешкодити зс рф у Куп'янську;

"звільнення" Сіверська дозволяє розвивати настання всієї агломерації Слов'янська та Краматорська;

відзначено перспективи повного "звільнення" території Донбасу;

Крім того, російський диктатор доручив продовжити у 2026 році роботу з розширення "смуги безпеки" за кордоном росії та України.

У свою чергу начальник Генштабу ЗС рф валерій герасимов вирішив потішити путіна новою порцією казок:

▪за рік під контроль зс рф нібито перейшло 334 населені пункти. За грудень "звільнено" понад 700 кв. км території та 32 населені пункти;

▪вс рф нібито взяли під контроль південно-східну частину Гришина;

▪вс рф нібито просуваються в Червоному Лимані;

▪близько 50% Новопавлівки у Дніпропетровській області "звільнено";

▪вс рф нібито рухаються до Запоріжжя, ведуть бої за Оріхове.

Ще однією фантазією поділився командувач угруповання окупантів "Північ", заявивши, що "зс рф залишилося до Сум менше ніж 20 км".

