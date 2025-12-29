"До Сум менше 20 кілометрів"? путін отримав доповіді про небувалі успіхи на фронті

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Ексклюзив
15:25 • 786 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 3096 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 10016 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 11468 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 17769 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 34739 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54260 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58680 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51563 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
28 грудня, 19:32 • 40462 перегляди
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
85%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 27305 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 19229 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 22542 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 14415 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 11375 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 11459 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 14497 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 137819 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 182235 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101082 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Закарпатська область
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 264 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 19284 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 33810 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44312 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 137813 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
WhatsApp

"До Сум менше 20 кілометрів"? путін отримав доповіді про небувалі успіхи на фронті

Київ • УНН

 • 1706 перегляди

На нараді з військовими путін почув про "звільнення" 334 населених пунктів та просування до Сум, Запоріжжя та Оріхового. Він також доручив розширити "смугу безпеки" до 2026 року.

"До Сум менше 20 кілометрів"? путін отримав доповіді про небувалі успіхи на фронті

російський диктатор володимир путін зібрав нараду щодо ситуації на війні з Україною. Ймовірно, з нагоди нового року російські військові вирішили потішити путіна казками про небувалі успіхи на фронті - до Сум їм, мовляв, лишилось 20 км, а крім того - ведуть бої за Оріхове і рухаються до Запоріжжя, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Що назаявляв російський диктатор

путін під час наради із військовими видав низку заяв:

  • потрібно рішуче припиняти спроби противника перешкодити зс рф у Куп'янську;
    • "звільнення" Сіверська дозволяє розвивати настання всієї агломерації Слов'янська та Краматорська;
      • відзначено перспективи повного "звільнення" території Донбасу;

        Крім того, російський диктатор доручив продовжити у 2026 році роботу з розширення "смуги безпеки" за кордоном росії та України.

        ЗСУ знищили 1 205 690 окупантів та тисячі одиниць техніки станом на 29 грудня - зведення Генштабу 29.12.25, 07:01 • 4414 переглядiв

        У свою чергу начальник Генштабу ЗС рф валерій герасимов вирішив потішити путіна новою порцією казок:

        ▪за рік під контроль зс рф нібито перейшло 334 населені пункти. За грудень "звільнено" понад 700 кв. км території та 32 населені пункти;

        ▪вс рф нібито взяли під контроль південно-східну частину Гришина;

        ▪вс рф нібито просуваються в Червоному Лимані;

        ▪близько 50% Новопавлівки у Дніпропетровській області "звільнено";

        ▪вс рф нібито рухаються до Запоріжжя, ведуть бої за Оріхове.

        Ще однією фантазією поділився командувач угруповання окупантів "Північ", заявивши, що "зс рф залишилося до Сум менше ніж 20 км".

        Кількість боїв на фронті за добу зросла на чверть: карта від Генштабу29.12.25, 09:44 • 2474 перегляди

        Антоніна Туманова

        Війна в Україні
        Новий рік
        російська пропаганда
        Війна в Україні
        Державний кордон України
        Володимир Путін
        Слов'янськ
        Сіверськ
        Україна
        Краматорськ
        Запоріжжя
        Куп'янськ