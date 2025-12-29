$42.060.13
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6220 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8410 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12651 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14294 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18835 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35492 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54758 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59129 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51875 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Кількість боїв на фронті за добу зросла на чверть: карта від Генштабу 29 грудня 2025

Київ • УНН

 • 2560 перегляди

Минулої доби на фронті відбулося 209 бойових зіткнень, що на чверть більше, ніж днем раніше. На Покровському напрямку зафіксовано чверть усіх боєзіткнень.

Кількість боїв на фронті за добу зросла на чверть: карта від Генштабу

209 боїв сталося на фронті минулої доби, що на понад чверть більше, ніж днем раніше, на Покровському напрямку - чверть з усіх боєзіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 29 грудня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3436 обстрілів, зокрема 89 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4412 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населених пунктах Підгаврилівка, Покровське, Гаврилівка Дніпропетровської області; Варварівка, Верхня Терса, Різдвянка, Воздвижівка, Залізничне, Любицьке Запорізької області.

"За минулу добу артилерія Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять атак ворога. Противник завдав два авіаційні удари, скинувши при цьому чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 103 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Мирне та у бік населених пунктів Лиман, Закітне, Дружелюбівка, Діброва, Озерне й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили атаку противника у районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка, Клебан-Бик та у бік Софіївки, Степанівки, Берестка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка, Вільне.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Рибне, Олександроград та у бік населених пунктів Іскра, Хороше, Нове Запоріжжя, Іванівка, Соснівка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 19 ворожих спроб просунутись в районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки, Білогір’я та в бік Варварівки.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дев’ять атак загарбників на позиції наших військ у районах населених пунктів Щербаки, Мала Токмачка, Степове, Плавні та у бік Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

ЗСУ знищили 1 205 690 окупантів та тисячі одиниць техніки станом на 29 грудня - зведення Генштабу 29.12.25, 07:01 • 4480 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна