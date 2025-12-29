$42.060.13
Количество боев на фронте за сутки выросло на четверть: карта от Генштаба 29 декабря 2025

Киев • УНН

 • 190 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 209 боевых столкновений, что на четверть больше, чем днем ранее. На Покровском направлении зафиксирована четверть всех боестолкновений.

Количество боев на фронте за сутки выросло на четверть: карта от Генштаба

209 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что более чем на четверть больше, чем днем ранее, на Покровском направлении - четверть из всех боестолкновений, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 29 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 209 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросив 128 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3436 обстрелов, в том числе 89 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4412 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам Подгавриловка, Покровское, Гавриловка Днепропетровской области; Варваровка, Верхняя Терса, Рождественка, Воздвижевка, Зализничное, Любицкое Запорожской области.

"За прошедшие сутки артиллерия Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять атак врага. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом четыре управляемые авиационные бомбы, совершил 103 обстрела, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Прилипка и в сторону Григоровки и Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло три боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Песчаного и Малой Шапковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Мирное и в сторону населенных пунктов Лиман, Закотное, Дружелюбовка, Диброва, Озерное и Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны остановили четыре наступательных действия захватчиков в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка, Клебан-Бык и в сторону Софиевки, Степановки, Берестка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Новоекономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово, Родинское, Сергеевка, Вольное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 22 атаки вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Рыбное, Александроград и в сторону населенных пунктов Искра, Хорошее, Новое Запорожье, Ивановка, Сосновка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 19 вражеских попыток продвинуться в районах Гуляйполя, Сладкого, Дорожнянки, Белогорья и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили девять атак захватчиков на позиции наших войск в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка, Степное, Плавни и в сторону Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении враг совершил три безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

ВСУ уничтожили 1 205 690 оккупантов и тысячи единиц техники по состоянию на 29 декабря - сводка Генштаба29.12.25, 07:01 • 3138 просмотров

Юлия Шрамко

