Количество боев на фронте за сутки выросло на четверть: карта от Генштаба 29 декабря 2025

209 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что более чем на четверть больше, чем днем ранее, на Покровском направлении - четверть из всех боестолкновений, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 29 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 209 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросив 128 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3436 обстрелов, в том числе 89 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4412 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам Подгавриловка, Покровское, Гавриловка Днепропетровской области; Варваровка, Верхняя Терса, Рождественка, Воздвижевка, Зализничное, Любицкое Запорожской области.

"За прошедшие сутки артиллерия Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять атак врага. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом четыре управляемые авиационные бомбы, совершил 103 обстрела, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Прилипка и в сторону Григоровки и Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло три боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Песчаного и Малой Шапковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Мирное и в сторону населенных пунктов Лиман, Закотное, Дружелюбовка, Диброва, Озерное и Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны остановили четыре наступательных действия захватчиков в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка, Клебан-Бык и в сторону Софиевки, Степановки, Берестка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Новоекономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово, Родинское, Сергеевка, Вольное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 22 атаки вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Рыбное, Александроград и в сторону населенных пунктов Искра, Хорошее, Новое Запорожье, Ивановка, Сосновка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 19 вражеских попыток продвинуться в районах Гуляйполя, Сладкого, Дорожнянки, Белогорья и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили девять атак захватчиков на позиции наших войск в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка, Степное, Плавни и в сторону Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении враг совершил три безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

ВСУ уничтожили 1 205 690 оккупантов и тысячи единиц техники по состоянию на 29 декабря - сводка Генштаба