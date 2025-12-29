ВСУ уничтожили 1 205 690 оккупантов и тысячи единиц техники по состоянию на 29 декабря - сводка Генштаба
Киев • УНН
По состоянию на 29 декабря 2025 года Силы обороны Украины ликвидировали 1 205 690 российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Также россияне потеряли в начале суток на линии фронта:
- танков - 11 472 ед;
- боевых бронированных машин - 23 837 ед;
- артиллерийских систем - 35 570 ед;
- РСЗО - 1 581 ед;
- средства ПВО - 1 264 ед;
- самолетов - 434 ед;
- вертолетов - 347 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 96 532 ед;
- крылатые ракеты - 4 136 ед;
- корабли / катера - 28 ед;
- подводные лодки - 2 ед;
- автомобильная техника и автоцистерны - 71 891 ед;
- специальная техника - 4 030 ед.
Напомним
Подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины поразили вражеские цели на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Для этого они использовали ударные беспилотники.