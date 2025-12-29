ВСУ уничтожили 1 205 690 оккупантов и тысячи единиц техники по состоянию на 29 декабря - сводка Генштаба

$41.930.00
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
01:10 • 14911 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 22109 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 20041 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 19392 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 31310 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 41769 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 31800 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 39021 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 43902 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп угощает украинскую делегацию стейками и кокосовыми креветками - СМИ
28 декабря, 20:15
Трамп обвинил ООН в бездействии по российско-украинской войне
28 декабря, 21:53
Отключения света 29 декабря: ДТЭК опубликовал графики для двух областей и Киева
28 декабря, 23:08
Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах с Трампом и дальнейших встречах команд
23:41
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине
02:59
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"
27 декабря, 20:41
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить
26 декабря, 17:00
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
26 декабря, 16:30
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам
26 декабря, 14:35
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США
28 декабря, 00:14
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременности
27 декабря, 07:40
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить
26 декабря, 17:00
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбы
26 декабря, 16:51
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной роли
26 декабря, 14:56
ВСУ уничтожили 1 205 690 оккупантов и тысячи единиц техники по состоянию на 29 декабря - сводка Генштаба

Киев • УНН

 • 492 просмотра

По состоянию на 29 декабря 2025 года Силы обороны Украины ликвидировали 1 205 690 российских оккупантов. Также враг потерял более 11 тысяч танков и 23 тысячи боевых бронированных машин.

ВСУ уничтожили 1 205 690 оккупантов и тысячи единиц техники по состоянию на 29 декабря - сводка Генштаба

По состоянию на 29 декабря 2025 года Силы обороны Украины ликвидировали 1 205 690 российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также россияне потеряли в начале суток на линии фронта:

  • танков - 11 472 ед;
    • боевых бронированных машин - 23 837 ед;
      • артиллерийских систем - 35 570 ед;
        • РСЗО - 1 581 ед;
          • средства ПВО - 1 264 ед;
            • самолетов - 434 ед;
              • вертолетов - 347 ед;
                • БПЛА оперативно-тактического уровня - 96 532 ед;
                  • крылатые ракеты - 4 136 ед;
                    • корабли / катера - 28 ед;
                      • подводные лодки - 2 ед;
                        • автомобильная техника и автоцистерны - 71 891 ед;
                          • специальная техника - 4 030 ед.

                            Напомним

                            Подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины поразили вражеские цели на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Для этого они использовали ударные беспилотники.

                            Евгений Устименко

