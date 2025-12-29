ССО знищили військові об'єкти росіян на окупованому Донбасі: відео і деталі операції

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України вразили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях з використанням ударних БпЛА FP-2. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.

Деталі

Це сталось в ніч на 28 грудня: в Донецькій області, поблизу н.п Макіївка уражено склад зберігання БПЛА типу "Шахед", а неподалік н.п Ніконорівка дронами ССО було завдано удару по понтонній переправі противника.

На Луганщині в районі н.п Антрацит Сили спеціальних операцій відпрацювали за місцем розташування ремонтного підрозділу зі складу 1435 мотострілецького полку.

Нагадаємо

Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження спецпризначенців російської військової розвідки на тимчасово окупованій території Донеччини. Було ліквідовано або поранено понад 120 військових 14 бригади спецпризначення гру рф.