Сили безпілотних систем підтвердили ураження "спецури" гру рф на Донеччині: показали відео

росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
05:38 • 11437 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 23442 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 38369 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 37071 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 29991 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 25723 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21457 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 42351 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 39764 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
Популярнi новини
Експрем'єра Молдови оголосили в міжнародний розшук після вироку у Франції28 грудня, 01:51 • 7376 перегляди
Український актор та телеведучий Анатолій Суханов помер у віці 54 років28 грудня, 03:08 • 6542 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого28 грудня, 03:48 • 18968 перегляди
Безпілотники атакували російське місто сизрань: влучання по НПЗ та підстанціях - ЗМІVideo28 грудня, 04:49 • 9270 перегляди
Снігопад і вітер залишили без світла частину жителів у шести областях07:20 • 5482 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 64958 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 116572 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 51944 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 82148 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 67987 перегляди
УНН Lite
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 11790 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 22173 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 64958 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 24572 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 23983 перегляди
Сили безпілотних систем підтвердили ураження "спецури" гру рф на Донеччині: показали відео

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження спецпризначенців гру рф на тимчасово окупованій території Донеччини. Понад 120 військових 14 бригади спецпризначення гру рф ліквідовано або поранено.

Сили безпілотних систем підтвердили ураження "спецури" гру рф на Донеччині: показали відео

У Силах безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження спецпризначенців головного розвідувального управління рф на тимчасово окупованій території Донецької області, про що повідомив у неділю командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді, показавши відео, пише УНН.

Деталі

"Птахи СБС подзьобали спецуру Головного розвідувального управління рф. Понад 120 спецпризначенців 14 бригади спецпризначення ГРУ рф ліквідовано/пошматовано в результаті спланованої та проведеної вночі 26 грудня "Птахами" 1 ОЦ СБС операції у н.п. Бердянське, ТОТ, Донецької обл., згідно підтвердженої оперативної інформації", - вказав Бровді у Telegram.

У Генштабі підтвердили ураження низки логістичних об'єктів та "спецназ" ворога26.12.25, 20:47 • 3174 перегляди

Командувач СБС зазначив, що "в результаті проведеної розвідувально-ударної операції по командному пункту та місцям дислокації особового складу окупанта: 51-200; 74-300; хх-зниклі безвісти".

Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частини26.12.25, 11:23 • 22713 переглядiв

Він зазначив, що 14 обр ГРУ рф - спецчастина з уссурійська, призначення якої - розвідка та спеціальні операції для ГРУ рф.

"Птахи" СБС уразили ворожі військові об'єкти в окупованому Криму: серед них - РЛС "Валдай"28.12.25, 12:32 • 752 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Збройні сили України