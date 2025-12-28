Сили безпілотних систем підтвердили ураження "спецури" гру рф на Донеччині: показали відео
Київ • УНН
Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження спецпризначенців гру рф на тимчасово окупованій території Донеччини. Понад 120 військових 14 бригади спецпризначення гру рф ліквідовано або поранено.
У Силах безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження спецпризначенців головного розвідувального управління рф на тимчасово окупованій території Донецької області, про що повідомив у неділю командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді, показавши відео, пише УНН.
Деталі
"Птахи СБС подзьобали спецуру Головного розвідувального управління рф. Понад 120 спецпризначенців 14 бригади спецпризначення ГРУ рф ліквідовано/пошматовано в результаті спланованої та проведеної вночі 26 грудня "Птахами" 1 ОЦ СБС операції у н.п. Бердянське, ТОТ, Донецької обл., згідно підтвердженої оперативної інформації", - вказав Бровді у Telegram.
Командувач СБС зазначив, що "в результаті проведеної розвідувально-ударної операції по командному пункту та місцям дислокації особового складу окупанта: 51-200; 74-300; хх-зниклі безвісти".
Він зазначив, що 14 обр ГРУ рф - спецчастина з уссурійська, призначення якої - розвідка та спеціальні операції для ГРУ рф.
