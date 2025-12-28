Силы беспилотных систем подтвердили поражение "спецуры" гру рф в Донецкой области: показали видео
Киев • УНН
Силы беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение спецназовцев гру рф на временно оккупированной территории Донецкой области. Более 120 военных 14 бригады спецназначения гру рф ликвидированы или ранены.
В Силах беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение спецназовцев главного разведывательного управления рф на временно оккупированной территории Донецкой области, о чем сообщил в воскресенье командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди, показав видео, пишет УНН.
Детали
"Птицы СБС поклевали спецуру Главного разведывательного управления рф. Более 120 спецназовцев 14 бригады спецназначения ГРУ рф ликвидированы/покалечены в результате спланированной и проведенной ночью 26 декабря "Птицами" 1 ОЦ СБС операции в н.п. Бердянское, ВОТ, Донецкой обл., согласно подтвержденной оперативной информации", - указал Бровди в Telegram.
Командующий СБС отметил, что "в результате проведенной разведывательно-ударной операции по командному пункту и местам дислокации личного состава оккупанта: 51-200; 74-300; хх-пропавшие без вести".
Он отметил, что 14 обр ГРУ рф - спецчасть из Уссурийска, назначение которой - разведка и специальные операции для ГРУ рф.
