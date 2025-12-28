$41.930.00
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
05:38 • 11726 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 23703 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 38616 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средства
27 декабря, 17:54 • 37287 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 30062 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 25779 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работу
27 декабря, 11:54 • 21479 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 42377 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 39784 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Силы беспилотных систем подтвердили поражение "спецуры" гру рф в Донецкой области: показали видео

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Силы беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение спецназовцев гру рф на временно оккупированной территории Донецкой области. Более 120 военных 14 бригады спецназначения гру рф ликвидированы или ранены.

Силы беспилотных систем подтвердили поражение "спецуры" гру рф в Донецкой области: показали видео

В Силах беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение спецназовцев главного разведывательного управления рф на временно оккупированной территории Донецкой области, о чем сообщил в воскресенье командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди, показав видео, пишет УНН.

Детали

"Птицы СБС поклевали спецуру Главного разведывательного управления рф. Более 120 спецназовцев 14 бригады спецназначения ГРУ рф ликвидированы/покалечены в результате спланированной и проведенной ночью 26 декабря "Птицами" 1 ОЦ СБС операции в н.п. Бердянское, ВОТ, Донецкой обл., согласно подтвержденной оперативной информации", - указал Бровди в Telegram.

В Генштабе подтвердили поражение ряда логистических объектов и "спецназа" врага26.12.25, 20:47 • 3174 просмотра

Командующий СБС отметил, что "в результате проведенной разведывательно-ударной операции по командному пункту и местам дислокации личного состава оккупанта: 51-200; 74-300; хх-пропавшие без вести".

Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской части26.12.25, 11:23 • 22715 просмотров

Он отметил, что 14 обр ГРУ рф - спецчасть из Уссурийска, назначение которой - разведка и специальные операции для ГРУ рф.

"Птицы" СБС поразили вражеские военные объекты в оккупированном Крыму: среди них - РЛС "Валдай"28.12.25, 12:32 • 836 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Вооруженные силы Украины