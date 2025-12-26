$41.930.22
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
16:30 • 10582 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
13:36 • 13546 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 20152 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 34943 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 23313 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 18882 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 18663 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20479 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 42699 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Генштабе подтвердили поражение ряда логистических объектов и "спецназа" врага

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Подразделения Сил обороны Украины 26 декабря поразили сосредоточение живой силы 14 бригады спецназначения РФ в Бердянском и склад 228 мотострелкового полка в Старобешево. Также уничтожен склад ГСМ врага в Волновахе.

В Генштабе подтвердили поражение ряда логистических объектов и "спецназа" врага

Подразделения Сил обороны Украины поразили цели противника на временно оккупированной территории Донецкой области - сосредоточение живой силы "спецназовцев", а также склад материально-технических средств, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 26 декабря 2025 года поразили цели противника на временно оккупированной территории Донецкой области - сосредоточение живой силы из состава 14 бригады специального назначения в н.п. Бердянское и склад материально-технических средств 228 мотострелкового полка в районе Старобешево. Потери захватчиков уточняются 

- сообщили в Генштабе.

Силы обороны Украины поразили завод синтетического каучука и другие объекты оккупантов - Генштаб24.12.25, 13:59 • 6589 просмотров

Кроме того, по данным Генштаба, по результатам предыдущих поражений, подтверждено уничтожение склада ГСМ отдельной бригады материально-технического обеспечения врага, находившегося в районе временно оккупированного города Волноваха Донецкой области.

СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге25.12.25, 11:37 • 101197 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Волноваха