В Генштабе подтвердили поражение ряда логистических объектов и "спецназа" врага
Киев • УНН
Подразделения Сил обороны Украины 26 декабря поразили сосредоточение живой силы 14 бригады спецназначения РФ в Бердянском и склад 228 мотострелкового полка в Старобешево. Также уничтожен склад ГСМ врага в Волновахе.
Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 26 декабря 2025 года поразили цели противника на временно оккупированной территории Донецкой области - сосредоточение живой силы из состава 14 бригады специального назначения в н.п. Бердянское и склад материально-технических средств 228 мотострелкового полка в районе Старобешево. Потери захватчиков уточняются
Кроме того, по данным Генштаба, по результатам предыдущих поражений, подтверждено уничтожение склада ГСМ отдельной бригады материально-технического обеспечения врага, находившегося в районе временно оккупированного города Волноваха Донецкой области.
