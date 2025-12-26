В Генштабе подтвердили поражение ряда логистических объектов и "спецназа" врага

Подразделения Сил обороны Украины поразили цели противника на временно оккупированной территории Донецкой области - сосредоточение живой силы "спецназовцев", а также склад материально-технических средств, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 26 декабря 2025 года поразили цели противника на временно оккупированной территории Донецкой области - сосредоточение живой силы из состава 14 бригады специального назначения в н.п. Бердянское и склад материально-технических средств 228 мотострелкового полка в районе Старобешево. Потери захватчиков уточняются